Anketa: Ktorých misií by sa slovenskí vojaci mali zúčastňovať?

Slovenskí politici odpovedali na otázku, na ktoré vojenské misie vo svete by mali Slovensko vysielať svojich vojakov.

10. júl 2013 o 21:40 SME

Ľuboš Blaha, Smer, predseda výboru pre európske záležitosti

"Najmä tých humanitárnych. Nikdy som nepodporoval misie v Afganistane, ani Iraku. Sú to vojny, ktoré neboli spravodlivé. Išlo o neodôvodnenú agresiu niektorých západných štátov. Slovenskí vojaci by nemali byť zahrnutí do vecí, ktoré sa Slovenska bytostne nedotýkajú."

Ján Figeľ, predseda KDH

"Slovensko by malo podporovať mierové misie s medzinárodným mandátom, pričom naši vojaci by mali na nich participovať v primeranej miere vzhľadom na pripravenosť a výcvik našich jednotiek."

Mikuláš Dzurinda, SDKÚ, bývalý minister zahraničných vecí

"Mali by sme sa zúčastňovať misií, zabezpečovanými organizáciami, ktorých je Slovensko členom. A zároveň takých, v ktorých Slovensko môže priniesť pridanú hodnotu. Samozrejme, je to aj otázka finančných možnosti. Preto takúto účasť v misiách je potrebné vždy posudzovať individuálne."

František Šebej, Most-Híd, predseda zahraničného výboru

"To, že sú naši v Afganistane, aj na Cypre, je dobre. Aj naša účasť na Balkáne je niečo, čím prispievame k pozitívnemu vývoju v regióne. Mali sme kontingent aj v jednotkách OSN, ktoré strážia Golanské výšiny. Odtiaľ sme sa stiahli, je to veľmi rizikové územie. Vzhľadom na kapacitu slovenskej armády, rozsah misií, ktorých sa zúčastňujeme, v danej chvíli stačí."

Igor Matovič, Oľano

"Všade tam, kde je dopyt medzinárodného spoločenstva. Je dôležité, aby sme sa misií zúčastňovali, lebo je to vyjadrenie spolupatričnosti s krajinami, ktoré majú problémy."

Richard Sulík, predseda SaS

"Misiu v Afganistane by Slovensko malo ukončiť. Nemali by sme tam mať vojakov. Je to vec, na ktorej si už vylámali zuby Rusi, teraz to robia Američania. Máme tam oproti ostatným krajinám veľmi malý kontingent. Keď sa už niekde patrí mať, majme na Cypre."