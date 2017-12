Jedného z vojakov zachránil nôž za opaskom, Kavuliak také šťastie nemal

Telo mŕtveho vojaka Daniela Kavuliaka priviezli na Slovensko. Jedného zo zranených nám dopravia Česi.

10. júl 2013 o 20:45 Matúš Burčík





Z Kandaháru od nášho redaktora Matúša Burčíka

KANDAHÁR. Slovenskí vojaci sa na základni v Kandaháre dostali v utorok o 12.15 do ostrej prestrelky, akú ešte naši vojaci na misiách nezažili.

„Bez varovania na nás strieľali zozadu zo vzdialenosti asi tridsať metrov. Streľbu sme opätovali,“ opisoval prvé chvíle útoku Milan Kudera, ktorý vyviazol s ľahkými zraneniami.

O totožnosti teroristu, ktorý bol členom afganskej armády, včera viac nevedeli.

„Je zadržaný a bude prebiehať vyšetrovanie aj za účasti našich vojakov,“ povedal minister obrany Martin Glváč.

Pod jeho paľbu zozadu sa dostalo zrejme dvanásť našich profesionálnych vojakov. Jednému – čatárovi Danielovi Kavuliakovi (35) - už lekári nedokázali pomôcť, strelné zranenia boli veľmi vážne.

Zranených po útoku vytiahli z vozidla a previezli do nemocnice.

Jeden je v umelom spánku

Záchranku volal vojak, ktorý išiel v aute pred nimi. „Začal som páliť na tú vežu,“ spomínal včera na základni v Kandaháre .

O stave ďalších zranených vojakov informoval premiér Robert Fico, ktorý do Afganistanu odletel za našou jednotkou aj s ministrom obrany Martinom Glváčom vládnym špeciálom v stredu nadránom.

Premiér po návšteve zranených vojakov v nemocnici skonštatoval, že jeden je naďalej v umelom spánku.

„Druhý má ťažké zranenia v hrudnej časti, ale je stabilizovaný. Je pripravený na prevoz na Slovensko.“

Počítalo sa s tým, že po dohode s Českou republikou by ho domov malo odviezť české vojenské lietadlo so zdravotníckym zariadením na palube. Do Kandaháru malo štartovať v stredu v noci.

Ďalšiemu zranenému vojakovi Miroslavovi Staníkovi zachránil pri streľbe život nôž, ktorý mal za opaskom. „Mal som šťastie, druhí ho nemali.“

Staník bol podľa informácií o vyznamenaných na stránke slovenského prezidenta aj na misii v Iraku, kde sa v roku 2004 dostal do mínometnej paľby a po sérii výbuchov stiahol dezorientovaného poľského vojaka do úkrytu.

Premiér s ministrom navštívil aj tábor slovenského kontingentu, kde sa podpísali do kondolenčnej knihy pre zabitého čatára.

Nestiahnu sa

Nasledovala ceremónia, pri ktorej s vojenskými poctami naložili rakvu so zosnulým do vládneho špeciálu.

„Naši vojaci robia veľmi dobrú robotu. Nič nezmeníme na prístupe v boji proti terorizmu. Vláda v spolupráci s inými krajinami bude pokračovať v odstraňovaní terorizmu, pretože to nie je cesta, ako riešiť politické otázky,“ povedal predseda vlády.

Návrat skomplikovali problémy s tankovaním a potom s motorom.

Lietadlo odletelo až na tretí pokus a do Bratislavy dorazilo krátko pred ôsmou, kde na telo zosnulého čakali aj jeho najbližší.

Žiaden z ľahšie zranených vojakov sa späť vrátiť nechcel.