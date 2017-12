Blaha zo Smeru: Misia v Afganistane je nemorálna, nás sa netýka

Predseda výboru pre európske záležitosti hovorí, že vojna v Afganistane bola agresiou Západu.

10. júl 2013 o 21:22 Monika Tódová

Predseda výboru pre európske záležitosti hovorí, že vojna v Afganistane bola agresiou západných krajín. Oficiálne hovorí slovenská vláda presný opak.

BRATISLAVA. „Nikdy som nepodporoval misie v Afganistane ani Iraku. Sú to vojny, ktoré neboli spravodlivé. Išlo o neodôvodnenú agresiu niektorých západných štátov. Slovenskí vojaci by nemali byť zahrnutí do vecí, ktoré sa Slovenska bytostne nedotýkajú.“

Denníku SME to v ankete o zahraničných misiách slovenských vojakov v stredu povedal predseda výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha zo Smeru.

Jeho stanovisko je v rozpore s tým, čo Slovensko prezentuje ústami premiéra, ministra zahraničných vecí alebo ministra obrany.

Straníci by ho neodvolali

„Žiadna naša misia ani tá v Afganistane nebola márna. Vojaci tam vždy podporovali mier a nastoľovanie demokracie. Žiadny život, ktorý vyhasol v misii, nevyšiel nadarmo,“ povedal bývalý minister obrany Jaroslav Baška (Smer).

Na otázku, či by mal Blaha ďalej pôsobiť ako predseda výboru, povedal: „Som predsedom rovnocenného výboru pre obranu a bezpečnosť, ale na to by mali odpovedať iní ľudia, ktorí ho navrhli.“

Predsedníčka poslaneckého klubu Smeru Jana Laššáková povedala, že Blaha vyslovil osobný názor.

„Je pravda, že je šéfom veľmi významného výboru a mal by vážiť slovo.“

Radikálne riešenie ako odvolanie z funkcie podľa nej nie je na mieste.

Hovorca Miroslava Lajčáka Boris Gandel povedal, že nie je úlohou ministra zahraničných vecí komentovať vyjadrenia jednotlivých poslancov. Na misiu dal podľa neho parlament silný mandát.

Ani Blaha si nemyslí, že by mal z funkcie odstúpiť. Hovorí, že ak sa ho niekto ako predsedu výboru opýta na postoj Slovenska, rešpektuje, že sme členom NATO. Ak sa ho opýta na jeho osobný názor, tak ho povie.

Osobný názor podľa neho napríklad veľvyslancov zaujíma málokedy. Blaha v minulosti nehlasoval za predĺženie vojenskej misie v Afganistane ani v parlamente, ani vo výbore.

„Tá vojna je nemorálna, tak to cítim a verím v to,“ povedal.

Analytik think tanku CEPI Milan Nič hovorí, že Blaha môže mať ako súkromná osoba ľubovoľný názor, „ak sa však takto vyjadruje ako predseda dôležitého výboru Národnej rady, je to zahraničnopolitický diletantizmus a nezodpovednosť“.

Odlišné stanoviská z oficiálnych miest môžu podľa Niča zneistiť našich spojencov.

Proti misii v Afganistane je aj predseda SaS Richard Sulík.

„Je to vec, na ktorej si už vylámali zuby Rusi, teraz to robia Američania. Máme tam oproti ostatným krajinám veľmi malý kontingent. Keď sa už niekde patrí mať, majme na Cypre,“ povedal.

Bývalý minister obrany a Sulíkov podpredseda Ľubomír Galko s ním nesúhlasí.

„Vojaci patria na misie, sú na to, aby bojovali alebo aby boli aspoň v bojových podmienkach simulovane cvičení. Ak by sme mali mať vojakov len na povodne, boli by nám nanič,“ povedal Galko, ktorý s misiou súhlasí.

V Blahovom vyjadrení nesedí takmer ani veta, píše Lukáš Fila

Opozícia: Bojovať treba

Predstavitelia ostatných parlamentných strán misiu v Afganistane podporujú.

„Afganistan je bezpochyby takým miestom, kde stále treba viesť boj proti svetovému terorizmu,“ povedal predseda SDKÚ Pavol Frešo.

„Vzhľadom na kapacitu slovenskej armády, rozsah misií, na ktorých sa zúčastňujeme, v danej chvíli stačí,“ myslí si aj predseda zahraničného výboru František Šebej z Mosta-­Hídu.