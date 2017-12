Fico Blahu za neúctu k misii v Afganistane neodvolá

Ľuboš Blaha zo Smeru bude zrejme naďalej predsedom výboru pre európske záležitosti.

11. júl 2013 o 20:38 Monika Tódová

BRATISLAVA. Výroky predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu zo Smeru o nemorálnosti vojny v Afganistane zrejme nie sú pre premiéra dôvodom, aby ho Smer z funkcie stiahol.

Ficova hovorkyňa vo štvrtok na otázku, či vzhľadom na jeho funkciu nie sú Blahove vyjadrenie problémom, povedala: „Predseda vlády mal odmietavý postoj k našej misii v Iraku. Misia v Afganistane, ktorá je súčasťou boja proti terorizmu, má na rozdiel od nej medzinárodný mandát.“ Postoj vlády je tiež podľa nej dlhodobo známy.

Blaha v stredu vyhlásil, že nikdy nepodporoval vojnu v Iraku ani Afganistane.

„Sú to vojny, ktoré neboli spravodlivé. Išlo o neodôvodnenú agresiu niektorých západných štátov. Slovenskí vojaci by nemali byť zahrnutí do vecí, ktoré sa Slovenska bytostne nedotýkajú.“

Oficiálne vláda tvrdí, že proti terorizmu budeme ďalej bojovať.