Asi odídem do cudziny, oznámil Bezák na Pohode

Biskupi vyhlásenie Róberta Bezáka o opustení Slovenska nekomentujú.

13. júl 2013 o 13:01 Michal Piško, Michal Piško, Juraj Koník

TRENČÍN. Odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák plánuje odísť zo Slovenska.

Cez víkend to oznámil na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne, na ktorom vystúpil neohlásene v rámci diskusie so Štefanom Hríbom z časopisu .týždeň.

Bezákovi cirkev zakázala vyjadrovať sa pre médiá, nemôže ani kázať. Dostal rok na „osobné stíšenie“, ktorý sa končí. Od augusta príde aj o miesto výpomocného duchovného v Radvani.

„Aj keď ma ľudia majú radi, Slovensko sa pre mňa na tejto úrovni zatvára,“ povedal Bezák.

„Nemôžem žiť z toho, že mi ľudia zatlieskajú, poznajú ma, na ulici ma zastavia. Môj život je mandát, ktorý chcem mať a keď ho inde budem mať, tak za ním pôjdem.“

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský pred pár dňami v Nitre vyhlásil, že Bezáka materiálne zabezpečia.

Hovorca KBS Jozef Kováčik Bezákovo vystúpenie odmietol komentovať. „Za budúcnosť pána arcibiskupa zodpovedá generálny predstavený redemptoristov v Ríme.“

Prichádzame o niekoho, kto mohol ľudí spájať bez ohľadu na ich postoj k viere, myslí si Roman Pataj

Naznačil intrigy

Chronológia Kauza Bezák júl 2012: po apoštolskej vizitácii pápež Benedikt XVI. Bezáka bez udania dôvodu´odvolal z postu arcibiskupa, august 2012: Bezák dostal od cirkvi rok na stíšenie a zákaz vyjadrovať sa pre médiá, stal sa výpomocným duchovným v Radvani, júl 2013: za trnavského arcibiskupa pápež František vymenoval Jána Oroscha.

Od odvolania obľúbeného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka uplynul viac ako rok a veriaci stále nepoznajú dôvody pápežovho rozhodnutia.

Nevyhol sa ani otázkam o svojom odvolaní. Naznačil, že za ním môžu byť intrigy v Trnavskej arcidiecéze, ktoré sa začali po odchode jeho predchodcu Jána Sokola.

„Mnohí si na miestečko robili chúťky, už si možno kupovali aj červené oblečenie. A zrazu vypadne z toho nejaké meno Bezák,“ hovoril pred plným stanom.

Zákulisné ťahy podľa neho pokračovali aj po jeho vymenovaní, keď sa vymedzil voči niektorým praktikám.

„Prišiel som z iného prostredia a nepreberal som vzťahy, ktoré mal môj predchodca arcibiskup Sokol, ani jeho štýl života,“ povedal Bezák.

Podozrivé prevody

Bezák kritizoval aj podozrivé prevody, keď na účtoch arcidiecézy objavil neznáme peniaze.

„Pýtal som sa aj na finančnej polícii, a čo keby som si ten šek nechal preplatiť na seba? Tak by ste boli boháč, povedali. To sa mi nepáči, v priestore cirkvi by nemali byť takéto praktiky.“

O miesto ho podľa neho pripravili aj ponosy niektorých hodnostárov, ktorí sa sťažovali na jeho neformálne vystupovanie.

„Už sa radšej v telocvični ani nesprchujem, lebo sa bojím,“ rozprával položartom divákom.