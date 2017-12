Päť kandidátov, dvanásť otázok. Pýtali sme sa na prezidentské plány

Proti olympiáde nie sú, odhaliť darcov odmieta len Ján Čarnogurský. Kandidáti mali odpovedať jednoslovne.



BRATISLAVA. Pravicoví kandidáti na prezidenta sa zhodli vo väčšine odpovedí na anketové otázky denníka SME, ktoré sa týkali ich plánov vo funkcii.

Andrej Kiska Ján Čarnogurský Radoslav Procházka Peter Osuský Pavol Hrušovský 1. Ak Ivan Gašparovič vymenuje Jaromíra Čižnára za generálneho prokurátora, pokúsite sa ho po voľbách zosadiť a vymenovať Jozefa Čentéša? Čentéš bol legitímne zvolený. Ak prezident vymenuje Čižnára, pokúsil by som sa spolu s expertmi na ústavné právo nájsť riešenie, ktoré bude právne nespochybniteľné. Nie. V závislosti od výsledkov činnosti GP. Keby bola prípustná iba odpoveď áno-nie, tak nie. Áno. Gašparovič by mal vymenovať Čentéša. Ak budem prezidentom, budem dodržiavať Ústavu. 2. Ktoré tri krajiny by ste chceli navštíviť po svojom zvolení ako prvé? Česko, Nemecko, Maďarsko. Poľsko, Česko a niektorú zo zvyšných susedných krajín. Poľsko, Česko a Nemecko. Nemecko, Česko, Maďarsko. Česko, Maďarsko, Taliansko. 3. Český prezident Miloš Zeman teraz vymenoval iného premiéra, než mu navrhovala parlamentná väčšina. Pripúšťate, že aj vy by ste niekedy obišli parlamentnú väčšinu? Nie. Nie. Áno, ale nikdy nie pri vymenovaní premiéra. Nie. Nie. 4. Považujete prideľovanie trafík politickým nominantom za rôzne protislužby za formu korupcie, ktorá je trestná? Áno. Je to odsúdeniahodné. To, čo je trestné, má povedať súd, nie politik. Áno. Áno. Malo by byť trestné. Trestnosť musia ošetriť zákony a následne posúdiť súdy. Áno. 5. Pokiaľ sa potvrdí, že USA špehovali európskych diplomatov, mala by Únia žiadať ospravedlnenie? Áno. Áno. Áno. Áno, ak to však nerobia i krajiny EÚ, o čom nie som presvedčený. Áno. 6. Ste ochotný zriadiť si pred kampaňou transparentný bankový účet, kde by sa dalo sledovať jej financovanie? Áno. Nie. Áno. Áno. Áno. 7. Ktorý doterajší prezident odviedol najlepšiu prácu a je pre vás vzorom? Ani jeden nie je mojím vzorom. Michal Kováč. Vzorom ani jeden. Kováč aj Schuster obstáli lepšie ako Gašparovič. Kováč odviedol najlepšiu prácu. Vzor nemám. Michal Kováč. 8. Malo by byť pre lekárov trestné štrajkovať? Nie. Áno, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu života, napr. ARO. Nie. Nie, ak to nevymedzí ústavný zákon. Nie, pokiaľ to neohrozuje ľudské životy. 9. Bude Iveta Radičová kandidovať v týchto voľbách za prezidentku? Nie. Neviem. Neodpovedal. Nie. Nie. 10. Ktorým trom ľuďom by ste dali štátne vyznamenanie? Anton Srholec – za statočnosť, Ján Vilček – vedec, filantrop, Zdeno Chára – za príkladnú reprezentáciu. Našim podporovateľom – cudzincom v časoch komunizmu. J. Vilček (mikrobiológ), D. Karvay (virtuóz), S. Tordová (terénna pracovníčka) Ján Langoš (IM), Július Satinský (IM), Imrich Gablech (hrdina II. svetovej vojny) Pavol Strauss (IM), Ján Langoš (IM), Eva Trizuljaková (akad. maliarka) 11. Súhlasíte s kandidatúrou Slovenska na zimné olympijské hry? Áno, za podmienky ekonomickej návratnosti a zváženia dosahov na životné prostredie. Áno. Iba pod podmienkou úspešného referenda. Áno, ale za čistého financovania

a ochrany prírody. Áno. 12. Aké bude vaše heslo? Poďme zmeniť Slovensko. Silné, spravodlivé Slovensko. Neodpovedal. Zatiaľ nemá. Zatiaľ nemá.

Štyria z piatich prezidentských kandidátov sa zaviazali, že si zriadia transparentný bankový účet, ktorý voličom umožní sledovať na internete príjmy aj výdavky na ich kampaň.

„Na prezidentskú kampaň si ho určite otvorím,“ hovorí Andrej Kiska. „Využijeme túto možnosť,“ vraví aj Peter Osuský z SaS. Účet prisľúbili aj Radoslav Procházka a Pavol Hrušovský z KDH.

Ako jediný z doteraz potvrdených kandidátov odmieta túto možnosť Ján Čarnogurský.

„Účet umožňuje politickým odporcom vytrhávať jednotlivé detaily, viesť o nich siahodlhú polemiku a odvádzať pozornosť od podstaty kampane,“ hovorí s tým, že uprednostňuje pridržiavať sa zákona.

Ten na rozdiel od Česka transparentný účet pri prezidentských voľbách neprikazuje. Doposiaľ ho žiadna banka ani nemala v ponuke, teraz s ním prišla Slovenská sporiteľňa.

„Transparentný účet je absolútne minimum na to, aby bola prezidentská kampaň korektná,“ hovorí Emília Sičáková­-Beblavá z Transparency International.

„V demokratickej krajine by mali zniesť kandidáti debatu o financovaní kampane.“

Ani transparentné účty však úplnú čistotu politických kampaní nezaručili.

V Česku po voľbách napadli žalobou Miloša Zemana, že na svojom účte neuviedol pôvodcu niektorých príjmov. Strane TOP 09 zas neskôr prišli na to, že mala v banke ešte iný, neverejný účet.

Trafiky sú problém

Ako problém vnímajú všetci prezidentskí kandidáti trafiky prideľované za rôzne protislužby politickým nominantom.

V Česku za ne hrozí väzenie trom poslancom, u nás doteraz nikoho nestíhali.

Za formu korupcie, ktorá je trestná, ich považujú Radoslav Procházka, Ján Čarnogurský aj Pavol Hrušovský.

„Je to odsúdeniahodné. To, čo je trestné, má povedať sudca, nie politik,“ hovorí Kiska. „Odmietam tieto praktiky, to, čo je trestné, však musia vyriešiť zákony a následne posúdiť nezávislé súdy,“ vraví Osuský.

Úcta k parlamentu

Voľby 2010 Koľko % dostali Ivan Gašparovič: 46,7

Iveta Radičová: 38

František Mikloško: 5,4

Zuzana Martináková: 5

Milan Melník: 2,5

Dagmara Bollová: 1,1

Milan Sidor: 1,1 2. kolo Ivan Gašparovič: 55,5

Iveta Radičová: 44,5

Ani jeden z kandidátov by neobišiel parlamentnú väčšinu podobne, ako sa to stalo v Česku. Tam prezident Miloš Zeman vymenoval úradnícku vládu na čele s premiérom Jiřím Rusnokom, hoci pravicové strany s väčšinou v parlamente nominovali Miroslavu Němcovú.

Procházka pripúšťa, že by mohla nastať situácia, keď by ako prezident parlamentnú väčšinu obišiel, no nikdy nie pri vymenovaní premiéra.

Všetci kandidáti súhlasia s kandidatúrou Slovenska na zimné olympijské hry v roku 2020, no niektorí dodávajú, že iba pod podmienkou ekonomickej výhodnosti a ochrany životného prostredia. Procházka by olympiádu podmienil referendom.

Najlepšiu prácu spomedzi doterajších prezidentov odviedol podľa kandidátov Michal Kováč, o domácich vzoroch veľmi hovoriť nechceli.

„Vzorom pre mňa nie je žiadny,“ hovorí o troch doterajších prezidentoch Kiska.

Rozdelil ich Čižnár

Najväčšie rozdiely v názoroch kandidátov sa týkajú vedenia Generálnej prokuratúry. Peter Osuský hovorí, že ak Ivan Gašparovič dosadí do funkcie Jaromíra Čižnára, on sa ho ako prezident pokúsi odvolať a následne vymenuje Jozefa Čentéša.

Ján Čarnogurský to vôbec nepripúšťa. „Destabilizovalo by to justíciu a prokuratúru.“ Prezident podľa neho na to najmä nemá samostatnú právomoc a môže to spraviť len na návrh parlamentu.

„S expertmi na ústavné právo by sme sa pokúsili nájsť riešenie, ktoré by bolo právne nespochybniteľné,“ hovorí Andrej Kiska, ktorý stojí za Čentéšom.

Hrušovský sa priamej odpovedi vyhýba, hovorí len, že Gašparovič by mal vymenovať Jozefa Čentéša.

K pokusom o odvolávanie Čižnára je skeptický Procházka, rozhodol by sa podľa výsledkov jeho práce.

Rozdiely vo voličovi

Najväčšie šance na postup do druhého kola majú podľa analytika Jána Baránka Pavol Hrušovský a Andrej Kiska.

„Voličská základňa Čarnogurského je užšia, budú mu verní najmä vyhranenejší kresťanskí voliči.“

Špecifickejšiu voličskú základňu a tým aj menší okruh voličov bude mať podľa neho aj Osuský. „Voliť ho bude liberálnejšia časť obyvateľstva a predovšetkým ľudia s vyšším vzdelaním.“

U Procházku môže byť problematický jeho vek, osloviť môže podľa Baránka mladších ľudí, horšie to bude so starším rurálnym voličom.

„Preňho môže byť dobrý výsledok štartom novej politickej strany. Podobne ako po kandidatúre Ivety Radičovej sa môže úspech chápať ako požiadavka na novú politickú líniu.“

Podľa prieskumu, ktorého výsledky v máji zverejnila agentúra MVK, by spomedzi pravicových kandidátov dopadol najlepšie Ján Čarnogurský, ktorého by volilo sedemnásť percent oslovených. Po ňom nasledoval Procházka so šestnástimi a Kiska s trinástimi percentami.

Prieskum sa však konal pred ohlásením Hrušovského aj Osuského kandidatúry a objavoval sa v ňom aj europoslanec Peter Šťastný z SDKÚ, ktorá už povedala, že vlastného kandidáta nepostaví.

V zatiaľ poslednom prieskume MVK zo začiatku júla dostal spomedzi pravicových kandidátov najviac hlasov Procházka (15,6 percenta) pred Hrušovským (15,0). Čarnogurský a Kiska klesli pod 12 percent.

Najlepšie výsledky má dlhodobo v prieskumoch premiér Robert Fico. Smer chce oficiálne predstaviť svojho kandidáta až v zime.