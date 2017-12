Štyria vyrovnaní kandidáti pravice pre Fica súperom nie sú (grafy)

Väčšina kandidátov na prezidenta dnes nedokáže povedať, či by v druhom kole podporili súpera.

15. júl 2013 o 9:18 TASR, Michal Piško

Väčšina kandidátov na prezidenta z pravicového prostredia dnes nedokáže povedať, či by v druhom kole podporili súpera z rovnakého tábora.

BRATISLAVA. V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa bude konať na jar, bude zrejme zaujímavý najmä súboj pravicových kandidátov.

Súčasný premiér a nádejný kandidát Smeru na prezidenta Robert Fico by podľa najnovšieho prieskumu agentúry MVK vyhral tak výrazne, že otázkou je, či druhé kolo vôbec bude. Ak áno, nie je vôbec jasné, s kým by sa v ňom stretol.

Fica by podľa prieskumu volilo za prezidenta 43,6 percenta oslovených, podpora pre ďalších štyroch pravicových kandidátov sa pohybuje od 15,6 percenta pre Radoslava Procházku po 11,2 percenta Jána Čarnogurského.

Outsiderom sa zatiaľ javí piaty pravicový kandidát Peter Osuský s 2,8 percenta, ktorého presadzuje SaS.

Sociológ Pavel Haulík z MVK hovorí, že súboj piatich pravicových kandidátov o druhé kolo môže pre nich znamenať veľké riziko.

„Budú musieť medzi sebou bojovať o toho istého voliča, tým aj na seba útočiť a to môže byť značne kontraproduktívne,“ hovorí.

Celkom iné voľby

Ak do volebného súboja nevstúpi iný silný kandidát, čakajú nás celkom iné voľby ako v roku 2009.

Prezident Ivan Gašparovič síce v prieskumoch dosahoval preferencie až okolo päťdesiat percent, no neskoršia spoločná kandidátka pravicových strán Iveta Radičová sa mu neustále približovala.

V prieskume, ktorý robila MVK pred piatimi rokmi v rovnakom čase ako teraz, mala už Radičová podporu 35,4 percenta a v prvom kole napokon s Gašparovičom prehrala iba o osem percent.

Významnú úlohu bude teraz podľa Haulíka mať to, či pomerne vyrovnaní pravicoví kandidáti dokážu viesť kampaň bez vzájomných podpásových úderov, aby si navzájom neznechutili voličov.

A či tí menej úspešní dokážu po prehre otvorene podporiť úspešnejšieho kolegu v druhom kole.

Jediný, kto dnes na to dokáže bez okolkov odpovedať, je Andrej Kiska. „Určite by som to spravil,“ hovorí.

Osuský je síce voči odporúčaniam skeptický, ale „nepochybne“ by vyzval voličov, aby „išli v druhom kole k urnám“.

Pomôcť môže Fico

Zvyšní kandidáti odpovedať nechcú alebo sa krútia. „Verím, že v prípade mojej kandidatúry nebudem musieť rozmýšľať o podpore iného kandidáta, ale ako zvíťaziť v druhom kole,“ tvrdí sebavedomo Hrušovský.

Procházka vidí medzi zvyšnými pravicovými kandidátmi rozdiely, ale či mu niekto prekáža natoľko, aby ho nedokázal podporiť, nehovorí. „Je to ešte veľmi ďaleko“.

Podobne odpovedá aj Čarnogurský. „Otázka mojej podpory v druhom kole je predčasná, pretože sa ešte nevie, kto doň postúpi,“ tvrdí.

Volebný súboj môže ešte výrazne zmeniť aj Fico, ak by si napokon kandidovať netrúfol.

„Žiadny kandidát Smeru by nemal takú podporu ako Fico a mohol by rátať možno s polovičnými preferenciami. Súboj medzi pravicovými kandidátmi by sa tak zmenil na reálny súboj o druhé kolo,“ hovorí Haulík.

„Smer sa bude prezidentským kandidátom zaoberať až na jeseň,“ zopakoval v pondelok Ficov hovorca Erik Tomáš.