Na pôžičky pre študentov a učiteľov vyčlenili viac peňazí

Fond na podporu vzdelávania rozšíril okruh možných žiadateľov a zvýšil maximálnu výšku pôžičky.

15. júl 2013 o 11:59 SITA

BRATISLAVA. Vysokoškolskí študenti, vrátane doktorandov, ako aj všetci učitelia a odborní zamestnanci základných a stredných škôl môžu od dnešného dňa žiadať o pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania.

Na pôžičky pre študentov je na akademický rok 2013/2014 vyčlenených viac peňazí - päť miliónov eur pre študentov a pre pedagógov 1,5 milióna eur.

Čaplovič chce dať fondu viac

Minister školstva Dušan Čaplovič chce pridať fondupeniaze. Zatiaľ nespresnil ako, plánuje o tom rokovať s ministrom financií.

Študenti môžu žiadať o peniaze do 31. októbra a pedagógovia môžu predkladať žiadosti do konca septembra.

Fond pre podporu vzdelávania nahradil od januára dva fondy - Fond na podporu začínajúcich pedagógov a Študentský pôžičkový fond.

Podľa ministra Čaploviča sa k peniazom podľa nových pravidiel dostane viac mladých ľudí.

"Mám záujem v budúcnosti dostať prostriedky ešte na posilnenie tohto fondu, aby sa rozšírili možnosti pre klientov," dodal minister, ktorý dúfa, že peniaze budú efektívne využívané.

"Odkiaľ to chcem získať, to nechajte na mňa. Ja mám rozrobenú jednu aktivitu, kde by sa to dalo získať," povedal minister o získaní ďalších peňazí do fondu. Bude rokovať predovšetkým s ministrom financií.

Väčší okruh žiadateľov

Najvýraznejšou zmenou je podľa povereného riaditeľa fondu Pavla Kučmáša rozšírenie okruhu možných žiadateľov o doktorandov ako aj zvýšenie maximálnej výšky pôžičky pre študentov na 3 000 eur a 6 000 eur pre doktorandov na rok.

Do minulého roka mohli o peniaze žiadať len začínajúci učitelia, teraz je pôžička k dispozícii pre všetkých učiteľov základných a stredných škôl, ako aj odborných zamestnancov.

"Výrazne sa zvýšila aj výška pôžičky, a to až na 30 000 eur," dodal Kučmáš. Učitelia môžu pôžičku získať raz.

Pri pedagógoch boli upravené podmienky ručenia. Pôžičky do 5 000 eur budú poskytované bez ručiteľa. Účelové využitie pôžičky budú musieť dokladovať pri pôžičkách nad 15-tisíc eur. Peniaze budú môcť použiť aj na výdavky na nákup áut a refinancovanie iných úverov.

Schvaľovanie pôžičiek pre učiteľov v minulosti trvalo rok. "V súčasnosti tá lehota bola skrátená na 60 dní," dodal Kučmáš. Pedagógovia budú môcť pôžičku splatiť predčasne bez poplatku.

Očakávajú zvýšený záujem

Študenti aj pedagógovia si môžu vybrať lehotu splatnosti pôžičky pri dodržaní minimálnej a maximálnej lehoty splatnosti.

Študenti môžu splácať maximálne desať rokov, učitelia 15 rokov. Pôžičky sú úročené vo výške 4,5 percenta.

"Predpokladáme výrazný nárast počtu študentov, jednak vďaka tomu, že o pôžičku budú môcť žiadať doktorandi, ale aj vďaka tomu, že o pôžičku budú môcť žiadať aj odborní zamestnanci v školstve. Ale najmä očakávame výrazný nárast finančných prostriedkov, ktoré budú poskytnuté," dodal Kučmáš.

Študentská rada vysokých škôl a Asociácia doktorandov Slovenska víta, že sa podarilo rozšíriť okruh žiadateľov o doktorandov a zvýšiť sumu pôžičky pre študentov.

Fondmi otriasli škandály

Fond na podporu vzdelávania od januára 2013 nahradil bývalé dva fondy - Študentský pôžičkový fond a Fond na podporu začínajúcich pedagógov.

Pôžičkovými fondmi otriasli v minulosti viaceré škandály a po ich prevalení exminister Eugen Jurzyca (SDKÚ) vymenil šéfa Ľubomíra Zburína a členov rád fondov.

Vyplatili si neoprávnene odmeny a bývalé vedenie Študentského pôžičkového fondu čelí aj výčitkám za pôžičku vo forme zmeniek pre nebankový subjekt Slavia Capital Group, a.s., či obchádzanie zákona tým, že nezverejňovali zmluvy a faktúry na internete. Prípady sporne vyplatených odmien skončili na súde.

Odhalenie podvodov vo fonde pred dvoma rokmi odštartovalo rokovanie školského parlamentného výboru o výročnej správe.