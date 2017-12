Grilovačku na balkóne v Žiline a Prešove zakazujú

Políciu môžu pre dym na sídlisku volať aj tam, kde zákaz grilovať neplatí.

15. júl 2013 o 19:34 Peter Bobula

Ak to nejde bez dymu, balkónu sa radšej vyhnite.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – FOTOLIA)

BRATISLAVA. Čierny dym stúpa do okien, napáchne z neho bielizeň na sušiaku. To si len susedia o pár poschodí nižšie grilujú na balkóne.

Aj niektoré veľkoobchody majú akčné ponuky na malé grily prispôsobené na balkón. Nielen tie elektrické, ale aj na drevené uhlie.

Niektoré mestá mali na grilovačky v bytovkách toľko sťažností, že to rovno zakázali. Urobili tak napríklad v Prešove, Žiline či v Prievidzi.

Mestská či štátna polícia môže prísť aj tam, kde takýto zákaz jednoznačne neplatí. Ak sa napríklad sťažujú na rušenie susedov.

Žídek: Preč zo sídliska

V Bratislave a Košiciach takýto zákaz neplatí.

Bratislavská hovorkyňa Daniela Rodinová však hovorí, že napríklad v Petržalke platí zákaz činností, pri ktorých v „obťažujúcej miere“ vzniká zápach.

„Ide evidentne o činnosť, ktorá obťažuje susedov,“ vraví Rodinová. Pre grilovanie tam tak môžu zavolať aj políciu.

Známy šéfkuchár Jaroslav Žídek si nemyslí, že vydymiť susedov balkónovou grilovačkou je dobrý nápad.

„Bolo by v poriadku, keby ste ich k sebe na to grilovanie pozvali. Ale sú na to určené miesta,“ povedal Žídek.

Domácku grilovačku na sídlisku neodporúčajú ani hasiči. Upozorňujú, že vyše dve tretiny požiarov na Slovensku vznikajú v dôsledku neopatrnosti.

„Ľudia si neuvedomujú, že svojím nezodpovedným správaním ohrozujú seba a susedov,“ vraví hovorkyňa hasičov a záchranárov Silvia Jančovičová.

Pýtali si zákaz

V Žiline pred dvoma rokmi zakázali grilovanie na balkónoch a lodžiach na žiadosť ľudí.

„Občania sa sťažovali na silný zápach z jedál a obávali sa o svoju bezpečnosť, keďže hrozil vznik požiaru,“ napísal žilinský hovorca Pavol Čorba. Chcú tak udržiavať čistotu, zeleň a poriadok.

Zákaz grilovania na balkónoch v Prievidzi odôvodnili „zabezpečením primeraného životného prostredia“, v Prešove zasa hovoria o „vytváraní zdravého spôsobu života a estetického vzhľadu mesta“.

Aj Banská Bystrica o podobnom kroku uvažovala. Nakoniec to však mestskí poslanci zamietli ako odmedzovanie práv majiteľov bytov.

Policajti nezasahovali

V Prešove ani v Žiline zatiaľ mestskí policajti proti grilujúcim ľuďom nezasahovali. Mohli by za to dať pokutu 33 eur.

Ani v iných mestách s tým problém nie je. „Nezaznamenali sme prípady, keď by sa ľudia sťažovali na grilujúcich susedov,“ napísal hovorca bratislavských mestských policajtov Peter Pleva.

Napriek tomu, že grilovanie na balkónoch v Bratislave zakázané nie je, upozornil Pleva na zákon, podľa ktorého majiteľ bytu nemôže rušiť a obmedzovať ostatných.