Klimatizáciu treba dobre nastaviť a nezanedbať údržbu

15. júl 2013 o 19:39 Ján Krempaský

O klimatizácii, jej rozšírení a používaní na Slovensku sme sa rozprávali s JOZEFOM CIBULOM z Veľkého Zálužia. Jeho firma dodáva klimatizácie a robí ich montáž a servis.

Keď vám je v lete teplo, čím sa chladíte?

„Klimatizáciou.“

Máte ju doma?



„Áno, mám.“

Súhlasíte s názorom, že klimatizácia je zdraviu škodlivá?

„Nesúhlasím s týmto názorom.“

Prečo?

„Klimatizácia, o ktorú sa človek správne stará, na ktorej sa robí pravidelný servis, je správne navrhnutá, namontovaná a správne sa používa, nemôže byť nezdravá.“

Aké najčastejšie chyby robia Slováci pri používaní klimatizácie?

„V každom prípade ju majú zle nastavenú. Nedávajú si robiť jej údržbu.“

Ako by sa správne mala nastaviť?

„Odporúčaný rozdiel medzi chladeným priestorom a vonkajškom je nejakých päť - šesť stupňov. Samozrejme, keď je vonku 35 stupňov, tak je nerozumné, aby klíma išla na 27 stupňov, ale povedzme na 24, čo je teplota, ktorá je znesiteľná. Ale keď viem, že o hodinu budem odchádzať, tak klimatizáciu vypnem, aby sa teplota vyrovnala tej vonkajšej. Aby som nedostal teplotný šok, keď vyjdem von.“

Ako často treba robiť servis, údržbu klimatizácie?

„Raz ročne pred sezónou, v marci, apríli, keď sa ešte nepoužíva.“

Napriek odporúčaniam, kedy najčastejšie robíte údržbu a odstraňujete poruchy?

„Keď je najväčšia sezóna, keď sa najviac oteplí.“

Aké chyby a poruchy klimatizácií najčastejšie opravujete?

„Najčastejšie sú spojené s tým, že je zanedbaná údržba.“

Ako sa to prejavuje?

„Môže sa stať, že tečie voda z klimatizácie a slabo chladí. Lebo nebola vyčistená a filtre sú zanesené.“

Rastie počet ľudí, ktorí si dávajú inštalovať klimatizáciu alebo je to pre bežného človeka nedostupná vec?

„Je to aj pre bežných ľudí. Je to už dnes dostupnejšie. Nie ako pred 10 až 12 rokmi, keď boli ceny oveľa vyššie. Dnes je to už rozšírenejšie.“

Koľko stojí štandardná klimatizácia?

„Štandardná klimatizácia s montážou sa začína od nejakých 780 eur.“