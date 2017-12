Piťovci si vraj na webe vyberali obete výpalníctva za sex

Medzi obvinenými je aj muž, ktorý pred deviatimi rokmi zaútočil na podnik poslanca Alojza Hlinu.

15. júl 2013 o 19:43 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Vymáhaním výpalného za erotické služby sa v skupine piťovcov podľa obžaloby zaoberal Peter Martiška. Pred týždňom súdu oznámil, že sa chce s prokurátorom dohodnúť na vine a treste.

Špecializovaný trestný súd jeho prípad potom vylúčil na samostatné konanie. Ak sa s prokurátorom dohodne a ku všetkému prizná, môže dostať nižší trest.

Obžaloba tvrdí, že Peter Martiška patril aj s ďalšími obvinenými k nižšie postaveným členom skupiny.

„Od roku 2009 sa zaoberali nelegálnym zadovažovaním a distribúciou drog v Bratislave a okolí, pričom vystupovali pod menom piťovci.“

Neželaní hostia

Kauza piťovci polícia proti piťovcom zakročila 15. novembra 2011 ,

, v máji 2013 prokurátor podal obžalobu na 19 ľudí pre 19 skutkov,

prokurátor podal obžalobu na 19 ľudí pre 19 skutkov, Petra Martišku súd vylúčil na samostatné konanie, lebo chce dohodu o vine a treste,

súd vylúčil na samostatné konanie, lebo chce dohodu o vine a treste, súdny proces s ostatnými osemnástimi sa začne už 12. augusta ,

, naplánovaný je do konca novembra.

Okrem toho podľa obžaloby na internete vyhľadávali kontakty na priváty poskytujúce erotické služby v hlavnom meste.

Najskôr sa jeden z nich telefonicky objednal ako zákazník, potom „vnikli do bytu a nútili osoby, ktoré sa tam nachádzali, aby platili piťovcom za ochranu“, tvrdí obžaloba.

Išlo podľa nej o sumy od 150 do 300 eur, nadriadeným išlo 30 percent, zvyšok si rozdelili.

Polícia tvrdí, že v skupine Martiška podliehal Martinovi B., ktorý je tiež medzi obvinenými.

V minulosti Martina B. podmienečne odsúdili za útok z roku 2004. Súčasného poslanca Alojza Hlinu aj s ďalším mužom za bieleho dňa napadli v jeho reštaurácii a rozbili bar.

Martiška teraz čelí obvineniu z účasti v zločineckej skupine, výpalníctva a drogovej trestnej činnosti. S návrhom na konanie o dohode súhlasil ako jediný z 19 obvinených.

Juraj Ondrejčák, zvaný Piťo, považovaný za šéfa skupiny, však vo svojej reči pred súdom pripustil, že môžu nasledovať ďalší.

Kto ešte povolí

„Nátlak na obvinených v kuse trvá. Takže je možné, že niekto z obvinených si povie pred koncom, že má toho dosť alebo to psychicky neznesie a spraví nejakú dohodu,“ povedal Ondrejčák.

Ak sa obvinený s prokurátorom dohodne na treste, musí ho ešte schváliť súd.

Špeciálna prokuratúra v pondelok neodpovedala, v akom štádiu je konanie o dohode a či Martiška zostáva vo väzbe.

Ak by aj dohodu uzavreli, neznamená to automaticky, že bude neskôr svedčiť proti ostatným.

Ondrejčák všetky obvinenia popiera. Tvrdí, že jeho obžaloba je postavená na výpovedi jediného človeka.

Je ním údajne Viktor Maceják, ktorý má teraz postavenie chráneného svedka. Polícia ho drží na neznámom mieste. Vypovedať by mal cez telemost.

Polícii Maceják opísal štruktúru a fungovanie celej skupiny. „Viktor M. za to od štátu vybartroval nielen slobodu, ale aj beztrestnosť,“ písala ešte v novembri 2012 internetová stránka blízka piťovcom. Odvtedy na nej žiadna aktualita nepribudla.

Učiteľ a žiak

Maceják je bývalým žiakom majstra kickboxu Antonína T., ktorý je tiež medzi obvinenými.

Podľa obžaloby sa s Macejákom a ďalšími dvoma mužmi v roku 2011 zúčastnil na útoku proti istému mužovi za to, že robil problémy v podniku v Stupave, ktorý bol pod ochranou piťovcov.

Antonína T. obvinili z prečinu výtržníctva.

Celá obžaloba má 144 strán. Začiatok súdneho procesu so skupinou je naplánovaný na 12. augusta. Trvať by mal do novembra.

Pre veľký počet obžalovaných a svedkov, ktorí v kauze vystupujú, sa však s najväčšou pravdepodobnosťou bude pojednávanie naťahovať.