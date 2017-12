Aktivista robí živé knižnice aj malé knižničky

RADO SLOBODA študuje európske štúdie na UMB v Banskej Bystrici. Dostal ocenenie Mladý líder 2012.

16. júl 2013 o 19:37 Daniel Vražda

Aký ste líder?

„Osobne sa nevnímam ani tak ako líder, skôr iní ma tak vnímajú. Snažím sa robiť veci, ktoré považujem za zmysluplné a ktoré môžu meniť veci okolo mňa. Ak som líder, možno preto, lebo robím veci, ktoré nerobí až tak veľa ľudí.“

Ako sme na tom s lídrami v politike?

„Signifikantné pre slovenskú politiku je to, že sa robí na základe rozdelenia ľudí na 'nás' a tých ostatných. Potom antagonizmy, ako pravica - ľavica, Slováci - Maďari, muži - ženy, vzrastajú. Slovensko nemá spájajúcich lídrov.“

Založili ste skupinu Amnesty International, údajne jedinú na východ od Prahy.

„Funguje tri roky. Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu na školách, robíme živé knižnice a mnoho iných vecí.“

Prečo sú problémy s uplatňovaním ľudských práv?

„Problém je v praxi. Súdne rozhodnutia nám Európa vracia, ideálna nie je ani polícia. Prospeli by im nejaké ľudsko-právne tréningy.“

Čo sú živé knižnice?

„Výchova k ľudským právam. Snažíme sa lámať predsudky. Knižky sú ľudia s príbehom, ktorí vyrastali s hendikepom, z minorít, prežili holokaust a iní. Skupinky mladých ľudí si môžu na štvrť〜hodinu požičať 'knižku' a ona im povie svoj príbeh. Knižku napríklad robí chlapec z Košíc, fotograf, ktorý sa narodil bez rúk a precestoval svet. Má to prebúdzací efekt.“

Ste aj súčasťou medzinárodného projektu malé knižničky zadarmo.

„Je to malá milá iniciatíva. Knižky z búdky si môže hocikto požičať, prečítať a vrátiť, alebo doplniť knižnicu. Môže sa do toho zapojiť panelák v Sásovej, alebo ľudia, ktorí prídu na koncert do Kultúrneho centra Záhrada. Popri diskusiách, alebo predstavení Divadla z pasáže, ktoré hrá Shakespeara, môže byť aj ponuka Shakespearových diel. Funguje to zatiaľ tri mesiace a nikto knihy nekradne.“