Čižnára by pri pokuse o odvolanie držal parlament

Prezident stále nehovorí, kedy rozhodne o vymenovaní Jaromíra Čižnára za generálneho prokurátora.

16. júl 2013 o 20:00 Soňa Gyarfašová

BRATISLAVA. Viacerí pravicoví kandidáti na prezidenta vravia, že ak Ivan Gašparovič vymenuje novozvoleného kandidáta Smeru Jaromíra Čižnára za generálneho prokurátora, pokúsia sa ho z funkcie odvolať a dosadiť namiesto neho Jozefa Čentéša.

Vo veľkej ankete SME s ohlásenými kandidátmi to potvrdil Peter Osuský z SaS.

„S expertmi na ústavné právo by sme sa pokúsili nájsť právne nespochybniteľné riešenie,“ povedal Andrej Kiska.

Radoslav Procházka by sa rozhodol podľa Čižnárových výsledkov.

Z Ústavy a zákona dnes vyplýva, že by o tom museli rokovať s parlamentom. Odvolať generálneho prokurátora môže prezident len na jeho návrh.

„Ak by tento krok akýkoľvek prezident urobil bez návrhu parlamentu, jeho rozhodnutie by nemalo žiadne právne následky,“ hovorí ústavný právnik Peter Kresák.

Malo by to podľa neho tak aj ostať. „Osobne si myslím, že ústavný text v tejto časti nepotrebuje zmenu.“

Zmena na prokuratúre závisí podľa právnika Petra Wilflinga aj od rozhodnutia Ústavného súdu. „Ak by konštatoval, že boli porušené Čentéšove práva a zrušil by vymenovanie Čižnára, nový prezident by mohol vymenovať Čentéša.“

Gašparovič sa s Čižnárom stretol už pred týždňom. „Nevieme zatiaľ povedať, kedy ho vymenuje,“ povedal jeho hovorca Marek Trubač.