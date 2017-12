Hrušovský nemá šancu vyhrať prezidentské voľby, tvrdí Beblavý

Poslanec SDKÚ nesúhlasí s tým, aby jeho strana obetovala voľby v prospech dobrých vzťahov s KDH a Mostom.

17. júl 2013 o 10:37 SITA





BRATISLAVA. Prezidentský kandidát KDH a Mosta-Híd Pavol Hrušovský podľa poslanca za SDKÚ Miroslava Beblavého nemá reálnu šancu vyhrať prezidentské voľby.

"Podpora SDKÚ by znamenala vopred obetovať prezidentské voľby na oltár dobrých vzťahov s KDH a Mostom. A ja si nemyslím, že to je správne riešenie, v tomto smere postoj SDKÚ podporujem," povedal pre agentúru SITA Beblavý.

Veria len v Ivetu Radičovú

SDKÚ je podľa jeho slov v ťažkej situácii v tom, že evidentne jeden z mála kandidátov, ak nie jediný, ktorý by Roberta Fica poraziť mohol, je Iveta Radičová, ktorá odmieta ísť do volieb.

Zároveň je pre sympatizantov SDKÚ najbližšia.

"Ak by Iveta Radičová zmenila názor, a niekedy by som povedal, že v politike je potrebné zmeniť názor, ak je to v záujme krajiny, tak by mala šancu, aj keby sa rovno prihlásila v novembri. Nemyslím si, že u nej rozsiahla kampaň má zmysel, ľudia ju poznajú, majú na ňu názor, dva tri mesiace sú podľa mňa viac než dostatočné. Z toho pohľadu rozhodnutie počkať do relatívne poslednej chvíle a potom podporiť z prijateľných kandidátov toho, kto bude mať najväčšiu šancu vyhrať a bude najbližší našim hodnotám, je správny postup, akokoľvek to nie je niečo, čo robí dobrý imidž," konštatoval Beblavý.

Kritizuje Ľudovú platformu

Chybu podľa neho urobili tri pravicové strany na jeseň minulého roka, keď začali otvorene hľadať spoločného prezidentského kandidáta.

"Tri strany Ľudovej platformy a jej vedenia môžu len sebe nadávať za to, že túto tému vytiahli už minulú jeseň a odvtedy sa ňou nechávajú permanentne fackovať a frustrujú voliča až doteraz," dodal.

Pravica mala podľa jeho názoru povedať, že prezidentského kandidáta predstaví v septembri až novembri 2013.

Terajší prezidentskí kandidáti už rozbiehajú svoje kampane, Beblavý preto v tejto fáze nepovažuje za taký veľký problém, ak sa SDKÚ prikloní k niektorému z nich pred koncom roka.