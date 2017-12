Opozícia moratórium nechce, so zákazom prieskumov súhlasí

Moratórium pred hlasovaním podľa opozície stráca význam. Mostu sa nepáči aj finančný strop na kampaň.

17. júl 2013





BRATISLAVA. Opozičné strany považujú 48-hodinové volebné moratórium, ktoré obsahuje navrhovaná novela volebného zákona, za zbytočný inštitút.

Zhodli sa na tom predstavitelia Ľudovej platformy (SDKÚ, Most-Híd, KDH).

"Moratórium v súčasnej dobe elektronických komunikácií stráca význam. Je to len obmedzenie na určité typy médií. My sme za zrušenie moratória," povedal pre TASR podpredseda SDKÚ Ivan Štefanec.

Problém tu vidí aj šéf poslaneckého klubu strany Most-Híd László Solymos.

"Porušenie moratória sa ťažko odhaľuje. Súhlasím však s návrhom, aby nebolo tri týždne pred voľbami možné zverejňovať prieskumy verejnej mienky, lebo môžu ovplyvniť voľby," povedal.

Nezhodujú sa v zavedení limitu na kampaň

Podpredseda KDH Pavol Abrhan upozornil, že moratórium už bolo v minulosti zrušené, lebo sa nedodržiavalo a nikto nevyvodzoval žiadnu zodpovednosť. "Je to zbytočné," myslí si.

Ľudová platforma sa však líši v pohľade na zavedenie finančného stropu pre volebné kampane jednotlivých strán, ktorý má byť na úrovni do troch miliónov eur.

"Je to rozumný návrh. Nemyslím si, že strany by sa mali predbiehať v bombastických kampaniach, ale mali by sa sústrediť na ponuku pre občanov. SDKÚ sa určite do troch miliónov zmestí," uistil Štefanec.

Problém s touto sumou nemá ani KDH, volá však po transparentnej kontrole.

"Ak nebude nezávislá kontrola financovania kampaní, tak je to len na úrovni dohadov. Ak bude stanovená kontrola na ministerstve financií, to nepovažujem za nezávislú kontrolu. My sme navrhovali, aby financovanie strán kontroloval Najvyšší kontrolný úrad. Mohol by kontrovať aj predvolebné kampane," navrhol Abrhan.

Problém s finančným stropom však má Solymos. "Môže dôjsť k tomu, že niekto bude zvýhodnený, iný nie. "Ak sa stransparentní používanie peňazí, neviem, prečo by tam mal byť strop," podotkol.

SaS vidí v zákone nejasnosti

Opozičná SaS na navrhovanú volebnú legislatívu reagovala slovami, že nenadchýna.

Liberáli na jednej strane vítajú pokus o zjednotenie volebných kampaní pre rôzne voľby a snahu o zlepšenie transparentnosti. Na druhej strane vidia v návrhu, rovnako, ako v súčasnej legislatíve, protirečenia a nejasnosti.

"Musíme zdôrazniť, že vďaka nim by zákon v takejto podobe bol v praxi zdrojom odlišných interpretácií a konfliktov. Namiesto toho, aby ministerstvo zjednodušilo pravidlá, vracia sa k už prekonaným ohraničeniam - napríklad pri výške nákladov volebnej kampane, k 48-hodinovým moratóriám či k moratóriu na zverejňovanie volebných prieskumov," tvrdí SaS.

Strane Richarda Sulíka v návrhu chýba aj precíznejšie definovanie tzv. transparentného účtu napríklad vo vzťahu k tretím stranám, k ochrane osobných údajov a k obchodnému tajomstvu.