Harabin je spokojný, opozícia vidí opakovanie Gauliedera (anketa)

Vymenovanie Jaromíra Čižnára nastoľuje stav právnej neistoty, tvrdí bývalý predseda Ústavného súdu Ján Mazák.

17. júl 2013 o 20:59 SME

Vymenovanie Čiznára je predčasné a nastoľuje stav právnej neistoty, tvrdí bývalý predseda Ústavného súdu Ján Mazák.

Robert Fico, premiér, šéf Smeru

Slovensko má konečne po dlhšom období, počas ktorého táto téma traumatizovala spoločnosť, ústavne zvoleného a vymenovaného generálneho prokurátora. Navyše ide o človeka, ktorého si ako odborníka spomedzi seba vybrali samotní prokurátori.

Lucia Žitňanská, poslankyňa SDKÚ, exministerka spravodlivosti

Čižnár je vo funkcii z vôle premiéra Fica aj napriek tomu, že Ústavný súd ešte nerozhodol vo veci sťažnosti legitímne zvoleného prokurátora Čentéša. Nedemokratická voľba generálneho prokurátora zostane s druhou vládou Roberta Fica spojená rovnako ako vylúčenie poslanca Gauliedera s vládou Vladimíra Mečiara.

Daniel Lipšic, predseda Nova, exminister vnútra

Vymenovanie Jaromíra Čižnára je dobrá správa pre Roberta Fica, ale zlá pre spravodlivosť na Slovensku. Od dnešného dňa môže byť každé jedno rozhodnutie Generálnej prokuratúry spochybnené, pretože na jej čele je iný kandidát, než bol prvýkrát právoplatne zvolený národnou radou.

Pavol Hrušovský, predseda poslaneckého klubu KDH

Je mi ľúto, že sa politická kariéra prezidenta Ivana Gašparoviča dnes obohatila o nový rozmer, už druhý. Prvý bol František Gaulieder a druhým je vymenovanie generálneho prokurátora, ktoré podľa môjho názoru nezodpovedá rešpektovaniu štandardov zastupiteľskej demokracie, na ktorej je založený politický systém na Slovensku.

Richard Sulík, predseda SaS, bývalý predseda parlamentu

V politickej kariére Ivana Gašparoviča je to v dejinách Slovenskej republiky ďalší čierny deň. Je príznačné, že sa vymenovanie malo pôvodne odohrať bez účasti médií, takpovediac v utajenom režime. Najvhodnejším okamihom na tento akt by však bola, samozrejme, noc.

Zsolt Simon, podpredseda Mosta-Hídu

Toto sa dalo čakať. Skôr ma zaujíma, čo urobí. Dúfam, že nastanú aj personálne zmeny.

Igor Matovič, líder OĽaNO

Je to najjasnejší dôkaz, že by už Slovensko nemalo mať za prezidenta politika. V kľúčových chvíľach sa len a len správa ako sluha politikov. V tomto prípade je to jasné.

Štefan Harabin, predseda Najvyššieho súdu

Pán prezident postupoval v súlade a striktne podľa ústavy. Ak by pán Čentéš uspel na Ústavnom súde, nevznikne žiadny problém. Pán Čižnár bude dobrý prokurátor. Svoju razantnosť a odbornú profesionalitu už preukázal na doterajších pozíciách.

Peter Wilfling, právnik spolupracujúci s Via Iuris

Keďže sa nepočkalo na rozhodnutie Ústavného súdu o sťažnosti Jozefa Čentéša, vymenovanie nového generálneho prokurátora zostane bohužiaľ sporné.

Ján Mazák, bývalý predseda Ústavného súdu

Ak pripustíme, že Čentéš môže uspieť pred Ústavným súdom, potom každý prezident bude povinný vykonať jeho rozhodnutie. Vykonanie takého nálezu bude znamenať povinnosť rešpektovať vôľu parlamentu vyjadrenú vo voľbe Čentéša a povinnosť ho vymenovať. Preto je vymenovanie Čiznára predčasné a nastoľuje stav právnej neistoty.