Bezákovo miesto cirkev zrušila, peniaze od cirkvi odmietol

Zo Slovenska chce biskup odísť, až keď sa vyjasní jeho postavenie v cirkvi. Jednou z možností je kláštor v Bussolenge.

18. júl 2013 o 11:05 Dušan Mikušovič

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME.

BRATISLAVA. Róbert Bezák ako pomocný duchovný v Radvani končí. Banskobystrická diecéza k 1. augustu zrušila jeho pracovné miesto.

Biskup Milan Marián Chovanec odvolanému arcibiskupovi ponúkol, že ho Konferencia biskupov Slovenska materiálne zabezpečí.

„Išlo o finančnú sumu, ktorá je obvyklá pre človeka v Bezákovom postavení v dôchodkovom veku,“ povedal sekretár KBS Anton Ziolkovský.

Dôchodcom sa necíti

Bezák ponuku odmietol ešte predtým, ako by sa dostali k debate o konkrétnej sume. Necíti sa na to, že by mal odísť v 53 rokoch do dôchodku. Čaká, kedy sa vyjasní jeho zaradenie v cirkvi.

„Nikto mi nepovedal, kým som v štruktúre cirkvi, čo mi patrí a akú prácu za to musím odviesť,“ povedal Bezák pre denník Új Szó.

„Pre mňa je dôležité toto, a nie finančné zabezpečenie, lebo peniaze môžem prijať až vtedy, keď budem vedieť, čo za to odovzdávam. Preto som odmietol ponuku Konferencie biskupov Slovenska,“ hovorí.

video //www.sme.sk/vp/27573/

V hre je Taliansko

Vatikán podľa informácií SME chce, aby sa bývalý arcibiskup stiahol do kláštora.

V diplomacii s ním zrejme nerátajú. Preto mu v polovici júna ponúkli miesto v redemptoristickom kláštore v severotalianskom Bussolenge.

Bezák však hovorí, že do zahraničia odíde až vtedy, keď bude vedieť, kým v cirkvi je.

„Ja nemôžem odísť do kláštora ako ten, kto začína svoj rehoľný život teraz. Musím vedieť, či ma cirkev považuje za vysväteného biskupa, alebo rehoľného pátra. Kým sa toto nevyjasní, nie je dôležité, kam pôjdem, lebo možností je viac. Bussolengo je len jednou z nich,“ vyhlásil.

O svojom postavení v cirkvi chce Bezák hovoriť s pápežom Františkom. O stretnutie požiadal listom, na odpoveď stále čaká.