Lipšic: Neumožniť kontrolu volieb novými stranami je absurdné

Ministerstvo chce zmenami aj ušetriť

Ministerstvo vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva, z ktorého vyplýva, že do volebných komisií pre voľby do Národnej rady SR okrem ústrednej už nebudú môcť nominovať svojich zástupcov všetky kandidujúce strany či koalície.

Podľa súčasného zákona môžu napríklad do okrskovej volebnej komisie delegovať členov všetky strany či koalície, ktorých kandidačná listina bola zaregistrovaná najneskôr 55 dní pred dňom volieb.

Rovnako to platilo pre obvodnú volebnú komisiu. Do týchto komisií teda mohli delegovať svojho zástupcu aj novovzniknuté strany či strany, ktoré v predchádzajúcich voľbách výraznejšie neuspeli. Tieto by však mali po novom prísť o možnosť mať člena v spomínaných komisiách.

V návrhu zákona sa uvádza, že napríklad do okrskovej volebnej komisie môže člena delegovať "politická strana alebo koalícia, ktorej kandidačná listina bola zaregistrovaná a v ostatných voľbách do Národnej rady získala aspoň tri percentá platných hlasov".

To isté platí pre okresnú volebnú komisiu. Podľa tohto pravidla by v spomínaných komisiách mali zastúpenie iba súčasné parlamentné strany a strany, ktoré vďaka zisku viac ako tri percentá dostávajú dnes príspevok od štátu.

Ministerstvo by takto chcelo ušetriť až 856-tisíc eur, keďže účasť zástupcu v okrskovej komisii je platená z rozpočtu štátu.

V roku 2012 kandidovalo do parlamentu 26 politických strán, z ktorých sa do zákonodarného zboru prebojovalo šesť. Ďalšie dve (SNS a SMK) získali viac ako tri percentá, ale menej ako päť a majú teda nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu.

Zvyšné strany sa nedostali ani nad dve percentá a ak by chceli kandidovať opäť, mohli by prísť o účasť v spomínaných volebných komisiách.

tasr