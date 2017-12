Súdna rada volila disciplinárnych sudcov, stále ich je málo

O činnosť v disciplinárnych senátoch nie je záujem, podľa Štefana Harabina za to môžu chýbajúce odmeny.

18. júl 2013 o 16:59 SITA

BRATISLAVA. Súdna rada vo štvrtok zvolila dvoch nových členov disciplinárnych senátov spomedzi štyroch nominantov ministra spravodlivosti, konkrétne sudcov Mikuláša Gécziho a Ivetu Halvoňovú.

Databáza členov senátov je však stále neúplná.

Keďže rada vždy volí z dvojnásobného počtu navrhnutých uchádzačov, od ministra by malo prísť ešte šesť nominácii (štyria sudcovia, dve iné profesie), aby z nich mohla rada dovoliť chýbajúcich troch disciplinárnych sudcov.

Okrem toho sa konči mandát aj jednému sudcovi, ktorého nominoval parlament, takže národná rada bude tiež musieť dodať dve mená kandidátov.

Harabin: Sudcov bez odmien nemožno motivovať

Kandidáti na disciplinárnych sudcov musia dať súhlas s nomináciou, ale veľký záujem o túto činnosť nie je.

„Teraz sú súdy zavalené spormi, takže nie je voľný čas na to pre sudcov. Nie je to veľmi populárne rozhodovať o kolegoch, takže nie je o to taký záujem,“ povedal člen súdnej rady Milan Ďurica.

Podľa predsedu súdnej rady Štefana Harabina sa jasne ukazuje, že podľa aktuálnej legislatívy, ktorá sa zaviedla za Lucie Žitňanskej, nie je možné databázy disciplinárnych sudcov doplniť, ľudia nechcú dávať spomínaný súhlas s nomináciou.

„Pretože je to robota navyše, ona (L. Žitňanská, pozn. SITA) odňala odmeny a tých sudcov nemožno motivovať. Vtedy boli odmeny, takže niektorí sudcovia sa do disciplinárnych senátov prihlásili, lebo dostali peniaze navyše – prečo by to teraz robili?“ pýtal sa Harabin.

Žitňanská: Zrušenie odmien bol správny krok

Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská považuje za správne, že odmeny sudcom boli zrušené.

„Koniec-koncov, sudcovia majú 13., 14. plat, existuje systém príplatkov,“ dodala.

Pripúšťa, že činnosť sudcu v disciplinárnych senátoch nie je príjemná, lebo musí rozhodovať o sudcoch.

Na druhej strane však takto samotní sudcovia nadstavujú latku, čo je správne a etické.

Skutočnosť, že v týchto senátoch sú sudcovia, je podľa Žitňanskej potvrdením sudcovskej samosprávy, po ktorej často volajú. Podľa nej bolo vždy problémom dostať sudcov do disciplinárnych senátov.

Harabin by zriadil súd z vyslúžilých sudcov

Harabin vidí riešenie v zriadení osobitného disciplinárneho súdu z emeritných (vyslúžilých) sudcov, prípadne prokurátorov.

„Ktorí to budú robiť zadarmo – sudcovia na dôchodku. Nebudú procesné problémy s námietkami zaujatosti,“ vysvetlil.

Podľa jeho slov by mohli riešiť disciplinárne prípady sudcov, prokurátorov, notárov, exekútorov. V týchto profesiách by tak podľa Harabina veľmi vzrástla latka disciplinovanosti.

Súdna rada podľa zákona volí na tri roky 10 kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov a 30 ich členov. Tí sa zaraďujú do databáz.

Jednu tvoria predsedovia, druhú databázu 15 členov spomedzi kandidátov navrhnutých ministrom (ôsmi z nich musia byť sudcovia).

V tretej databáze sú 15 členovia zvolení z kandidátov navrhnutých parlamentom (ôsmi musia byť sudcovia).