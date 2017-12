Šéfka knižnice: Niektorí si berú knihy len na dovolenku

JANA KLENOVIČOVÁ pracuje už 22 rokov ako vedúca ústrednej knižnice v bratislavskom Ružinove.

JANA KLENOVIČOVÁ (42) pracuje už 22 rokov ako vedúca ústrednej knižnice v bratislavskom Ružinove.

Chodí k vám v lete viac alebo menej ľudí?

„V podstate asi stále rovnako, menia sa len typy ľudí. V lete chodia tí, čo chcú čítať na dovolenke, na kúpalisku, oddychovať pri knihe. Zvyšok roka sú to skôr dôchodcovia alebo študenti.“

Koľko ľudí príde denne?

„Ovplyvňuje to aj počasie, keď je veľmi teplo, tak sa chce ľuďom skôr k vode. Priemerná návštevnosť cez leto je okolo 120 až 130 čitateľov rôznych vekových kategórií denne.“

„Najviac chodia dôchodcovia a v lete zvlášť chodia aj deti, lebo využívajú čas, keď sa nemusia učiť.“

Berú si ľudia vaše knihy aj na dovolenku?

„Berú, napriek čítačkam, ktoré už dosť ovládajú knižný trh. Máme aj čitateľov, ktorí vyslovene chodia raz do roka, a to vtedy, keď idú na dovolenku. Príde pán, ktorý si zoberie 15 kníh na dovolenku, po dvoch týždňoch sa vráti, a zase ho celý rok nevidíme. Sú ľudia, ktorí povedia, áno, idem na dovolenku, chcem knižky.“

Stihnú ich prečítať?

„Dúfam, že áno, máme aj knihomoľov, ktorí, myslím si, že niekam prídu, ľahnú si pod slnečník do tieňa, otvoria knižku a majú to ako relax.“

Vracajú knihy načas?

„Nemôžem povedať, že by boli nezodpovední. Samozrejme, že sa pri takom množstve čitateľov nájdu aj trošku horší čitatelia. Po upozornení e­mailom väčšinou knižky vrátia. Nedávno mi vrátila čitateľka knižky, ktoré mala požičané od roku 2007. Išla okolo a asi sa v nej prebudilo svedomie, tak ich vrátila.“

Stáva sa, že knihy vôbec nevrátia?

„Ľudí, ktorí si požičali knižky s úmyslom, že ich nevrátia alebo uviedli falošné údaje, je veľmi málo.“

Akú najneuveriteľnejšiu výhovorku niekto použil?

„Mali sme napríklad paniu, ktorá chodila pravidelne neskoro a vždy to bola nejaká zlomenina. Tak sme si to začali zapisovať a zistili sme, že za posledných päť rokov nemohla robiť nič, len byť na PN so zlomeninami.“

Ktorá kniha je najžiadanejšia? Máte poradovníky?

„Vždy je to nejaký bestseller, ktorý letí. Momentálne erotický román 50 odtieňov sivej. Na túto knižku teraz čaká asi päť ľudí.“

Máte z každej len jeden kus?

„Nemôžeme si dovoliť kúpiť viac. Máme však päť pobočiek, s tým sa už dá pracovať.“

Požičiava si niekto v lete aj odborné knihy?

„Omnoho menej, ale sú aj vzorní študenti, ktorí chodia a požičiavajú si nie príliš obľúbené čítanie do školy a povedia: teta, ja si to chcem prečítať cez prázdniny, aby som mal cez rok pokoj. Potom sú vysokoškoláci, ktorí dopisujú odborné práce.“

Aká je priemerná životnosť knihy u vás?

„Snažíme sa čitateľov vychovávať, občas sa však podarí knihu zničiť, či už na kúpalisku, alebo na pláži, alebo sa k nej dostane domáce zvieratko či menší súrodenec.“