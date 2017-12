V lete pozor na žalúdok, kola nepomáha

Viac pijeme a telo je náchylnejšie na hnačky. Lieky nepomáhajú, opäť len pite, radí detská lekárka.

19. júl 2013 o 10:01 Peter Bobula

BRATISLAVA. Leto je rizikom pre trávenie viac ako v zime. Baktérie majú lepšie podmienky.

"Viac pijeme, preto sú naše žalúdočné šťavy menej kyslé, čo nás robí náchylnejšími k hnačkám," hovorí detská lekárka Katarína Holečková.

Keď už hnačka príde, pomôže doplnenie tekutín a minerálov spolu s diétou

. Pri horších prípadoch lekári odporúčajú vyhľadať odbornú pomoc a nespoliehať sa na "babské" recepty ako napríklad pitie koly.

Lieky, ktoré zastavujú pohyb čriev sú podľa lekárov nevhodné. Hnačka je totiž prirodzený čistiaci mechanizmus.

Kola nie

Napríklad kola či lieky pomôžu len načas. Lekárka preto odporúča diétu a doplnenie tekutín a minerálov.

Vtedy pomáhajú špeciálne roztoky, minerálne vody, ryža, mrkva či banán. Určite nie mlieko, mäso a pikantné jedlá.

Kolové nápoje neobsahujú minerály. Okrem toho majú v sebe veľa cukru, čím oberajú telo o vodu.

"Podobne ako zvýšená teplota je to obranný mechanizmus organizmu, netreba ich potláčať," vysvetľuje Holečková.

Exotika rozvlní žalúdok

Okrem hnačiek, ktoré nás postihnú doma, mnohí poznajú aj tie cestovateľské.

Ľudia často jazdia do krajín s nižším hygienickým štandardom. Holečková neodporúča na takéto dovolenky brať deti do troch rokov.

V exotických krajinách by sme sa mali spoľahnúť na overené zdroje vody a do nápojov si nedávať ľad. Ten sa vyrába z vody z vodovodu. Samozrejmosťou by malo byť správne skladovanie potravín.

Žalúdočné ťažkosti nám často spôsobuje zle pripravené jedlo hlavne pri grilovaní.

"Uvar to, ošúp to alebo na to zabudni," pripomína riaditeľ detskej nemocnice na Kramároch Ladislav Kužela pravidlo, vďaka ktorému sa hnačkám môžeme vyhnúť.