Hrušovský chce o kandidatúre rokovať aj s SMK

Prezidentskú kandidatúru Pavla Hrušovského zatiaľ podporili KDH a Most. Na SDKÚ chce počkať do jesene.

19. júl 2013 o 10:54 SITA

BRATISLAVA. Prezidentský kandidát Pavol Hrušovský chce rokovať o podpore aj s neparlamentnou Stranou maďarskej komunity (SMK).

„Nebránim sa rokovaniu, stretnutiu s kýmkoľvek a ktoroukoľvek politickou stranou. Nakoniec tú spoluprácu predstavuje aj Most s SMK a nevidím tam dôvod, prečo by som, ak by som mal byť kandidátom na prezidenta republiky, obchádzal kohokoľvek,“ povedal s tým, že naopak, jeho cieľom je dokázať názory spájať a nie oddeľovať.

Kandidatúru Hrušovského zatiaľ podporili KDH a Most-Híd. Na rozhodnutie SDKÚ chce čakať do začiatku jesene.

Hrušovský totiž podmieňuje svoju prezidentskú kandidatúru aj podporou od SDKÚ. Nechce však povedať, či bude kandidovať, aj keď ju nezíska.

„Zatiaľ hovorím, čakám na vyjadrenie SDKÚ a to ďalšie pokračovanie bude potom,“ povedal. Rokovania totiž v tejto chvíli nepovažuje za skončené.

Predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský 28. júna oznámil, že je pripravený prijať kandidatúru na prezidenta, ak bude mať podporu troch strán Ľudovej platformy, teda okrem KDH a Mosta-Híd aj SDKÚ.