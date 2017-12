Odvolávanie Glváča nemusí vyjsť, Simon možno podpis stiahne

Poslanec Mosta hovorí argumentuje tým, že ani mimoriadna schôdza k vojenskému spravodajstvu nič nezmenila.

19. júl 2013 o 14:16 TASR

BRATISLAVA. Opozičný poslanec Zsolt Simon (Most-Híd), ktorý ako jediný spomedzi členov Ľudovej platformy prispel svojim podpisom pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s cieľom odvolať ministra obrany Martina Glváča (Smer), nevylučuje, že podpis stiahne.

Ak to urobí, Ľubomír Galko (SaS), ktorý zber inicioval, bude mať problém. Na zvolanie mimoriadneho rokovania je totiž potrebných aspoň 30 podpisov, bez Simonovho ich bude len 29.

Simon sa nechce baviť o tom istom

"Ja som mu to podpísal v čase ešte pred júnovou schôdzou ku kauze vojenského spravodajstva. Zastávam totiž názor, že to nemôže len tak ľahko prejsť. Kladiem si však otázku, čo nové sa od tejto schôdze udialo, pretože zopakovať ju ešte raz, by bolo jalové. Počkám si teda, čo je nové, potom sa rozhodnem," povedal Simon pre TASR.

"Ak sa máme baviť len o tom istom, ako sme sa bavili, nevidím relevantný dôvod, prečo to robiť. Odvolávať ministra, keď Smer má 83 poslancov, je asi nereálne. Je to legitímna politická metóda na otváranie diskusie na túto tému, ale diskusia už bola. Keď ma Ľubomír Galko presvedčí, budem o tom uvažovať," dodal Simon.

Galko: Nemám Simona prečo presviedčať

Galko je však presvedčený, že medzi diskusiou o tunelovaní VSS a odvolávaním ministra Glváča je kvalitatívny rozdiel.

"Gesto odvolávania Martina Glváča je nutné z hľadiska politickej hygieny na Slovensku. Zsolt Simon je dostatočne dlho v politike na to, aby to chápal, takže nevidím žiaden dôvod, pre ktorý by som ho musel o tom zvlášť presviedčať," reagoval podpredseda liberálov s tým, že takéto konanie šéfa rezortu je bezprecedentné a škandalózne.

"Zatiaľ mi žiaden poslanec, vrátane Zsolta Simona, neoznámil, že by chcel svoj podpis spod žiadosti o odvolanie Glváča stiahnuť. Ale z niektorých rozhovorov s poslancami, ktorí podporili zvolanie mimoriadnej schôdze, už teraz vidím, že môže byť problém aj so zamýšľaným augustovým termínom, pretože viacerí z nich mali svoj program už dlhodobo naplánovaný," priznal Galko.

Je preto pripravený zvážiť zvolanie tejto schôdze až na september, teda v čase, kedy je už naplánovane aj riadne rokovanie Národnej rady.

Galko zbieral podpisy na zvolanie schôdze dlhšie, ale spočiatku sa mu nepodarilo získať potrebný počet.

Ľudová platforma (KDH, Most-Híd, SDKÚ) mu ich nechcela dať, Galkovi napokon pomohli nezávislí poslanci združení v hnutí Nová väčšina Dohoda.

Ľudová platforma schôdzu odmietala s odôvodnením, že ešte neboli vyčerpané všetky možnosti. Namiesto schôdze o odvolaní Glváča presadzovali mimoriadne rokovanie na tému údajného tunelovania. To sa napokon aj v júni konalo, Galko ho však označil za čajové a na odvolávaní Glváča naďalej trvá.