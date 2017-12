Za nezákonnú funkciu Ftáčnik a Dvonč nepadnú

Združenie miest a obcí nebude riešiť porušenie zákona primátormi.

21. júl 2013

Bratislava uzavrela zmluvy so sesterskou firmou poisťovne, v ktorej sedel Milan Ftáčnik. Primátorov by mohli odvolať, ak by chybu zopakovali.

BRATISLAVA. Kontrolná komisia Združenia miest a obcí Slovenska sa nebude zaoberať tým, že šéf združenia a primátor Nitry Jozef Dvonč (Smer, KDH, SNS, SZ) a primátor Bratislavy Milan Ftáčnik (s podporou Smeru) sedeli nezákonne v dozornej rade súkromnej Komunálnej poisťovne.

Funkcie sa po upozornení vzdali. Obaja tvrdili, že nevedeli o tom, že tam podľa ústavného zákona o konflikte záujmov nesmú sedieť.

Členovia kontrolnej komisie hovoria, že primátorov dvoch z najväčších miest riešiť nemusia, pretože neporušili štatút združenia.

„Toto si musí vyriešiť konkrétne mestské zastupiteľstvo. My nemôžeme vstupovať do kompetencií jednotlivých starostov a primátorov,“ vraví predsedníčka kontrolnej komisie a primátorka Krompách Iveta Rušinová (nezávislá).

V dobrej viere

Čo porušili ústavný zákon o konflikte záujmov ; podľa neho nesmie byť

; podľa neho nesmie byť verejný funkcionár, okrem iného, členom dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, s niekoľkými výnimkami;

právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, s niekoľkými výnimkami; pokuta má byť v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, teda nie menej.

Rušinová hovorí, že neznalosť zákonov prináleží hodnotiť zástupcom mesta a voličom. „Pán Dvonč podľa mňa

v dobrej viere zastupoval ZMOS, čo je nezisková organizácia,“ vraví ďalší člen komisie a starosta obce Krajné Vladislav Šuster (nezávislý). Komunálna poisťovňa je súkromná firma.

„Rovnako, ako poznám primátora Ftáčnika, tak si nemyslím, že by to robil vedomky,“ povedal Šuster zasa o Ftáčnikovi.

Zákonov, ktoré určujú pravidlá pre primátorov a starostov, je veľa, vysvetľuje starosta dôvod, prečo zrejme primátori nevedeli o nezákonnosti konania.

Zmluvy za milióny eur

Komunálna poisťovňa na otázky o primátoroch od stredy neodpovedala, vyjadrenie sľúbila dnes po návrate riaditeľa z dovolenky.

Hovorkyňa Daniela Šulcová len napísala, že počas funkčného obdobia súčasného vedenia bratislavského magistrátu neuzavrela Bratislava s Komunálnou poisťovňou žiadnu zmluvu.

V platnosti je len zmluva z roku 2003.

Bratislava však od marca 2012, keď Ftáčnik zasadol do dozornej rady Komunálnej poisťovne, uzavrela viaceré zmluvy s poisťovňou Kooperativa, ktorá patrí do rovnakej skupiny Vienna Insurance Group. Ide o sedem zmlúv vrátane niekoľkých dodatkov.

Napríklad od začiatku tohto roka na neurčito uzatvorilo mesto poistenie proti živelným pohromám za takmer 2,7 milióna eur. Týka sa rôznych budov, majetku a zvierat.

Ftáčnikova opozícia v meste na čele so šéfom klubu SDKÚ a Mosta-Hídu Ivom Nesrovnalom zvažovala pre nezákonné členstvo Ftáčnika v dozornej rade aj možnosť, že by prišiel o mandát.

To sa však môže stať iba v prípade opätovného porušenia ústavného zákona, hovorí Vladimír Pirošík, právnik spolupracujúci s Transparency International.

Teraz môžu primátori prísť len o polročný plat, čo by bolo v oboch prípadoch vyše 26­-tisíc eur.

Pirošík upozorňuje, že keď v minulosti mestá riešili podobné problémy, poslanci urobili formálne chyby a primátori sa potom úspešne bránili na Ústavnom súde.

Sýkora ešte mohol

V dozornej rade Komunálnej poisťovne bol v minulosti aj Dvončov predchodca na čele ZMOS­-u Michal Sýkora.

Starosta tatranskej Štrby Sýkora odkazuje, že on zákon neporušil, keďže mesto malo vtedy v poisťovni akcionársky podiel.