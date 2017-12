Polícia má množstvo nepriestrelných viest po záruke

Problém so životnosťou má viac ako polovica všetkých viest v policajnom zbore. Do konca roka chcú nakúpiť nové.

21. júl 2013 o 19:59 SITA

BRATISLAVA. Policajti zasahujú v nepriestrelných vestách, ktoré sú po záruke, informovala vo večernom spravodajstve TV Markíza.

Zistila, že so životnosťou má problém viac ako polovica všetkých viest v policajnom zbore.

Nadriadení ale odmietajú, že by hazardovali so životmi svojich mužov. Napriek tomu Markíze po otázkach oznámili, že do konca roka kúpia nové.

Markíza zistila, že naši kukláči používajú aj vesty, ktorým sa končí alebo skončila 10-ročná životnosť. To znamená, že kevlarové vlákna nemusia už plniť svoj účel na 100 percent.

„Používaním, skladovaním a podobne môže dôjsť k rôznym mechanickým zvláštnostiam na tom vlákne a nemusí si plniť tú funkciu tak ako má,“ povedal pyrotechnik Ján Appel.

Zo sedemtisíc nepriestrelných viest v polícii je tesne pred alebo po životnosti mnoho.

„Je pravda, že u približne 70 percent týchto viest končí záručná životnosť,“ povedala hovorkyňa ministerstva vnútra Silvia Kerátová. To znamená, že približne 5000 viest. Ministerstvo tvrdí, že problém vyriešili inak.

„Vesty na vonkajšie nosenie sa však naďalej používajú. Ich funkčnosť je zabezpečená balistickými platňami, ktoré sa do nich vkladajú,“ vysvetlila hovorkyňa pre TV Markíza.

Vesta s platňou je však ťažšia a podľa informácií Markízy idú niekedy policajti do akcií aj bez nej. Jedna vesta stojí do 1000 eur. Ministerstvo pre Markízu napokon potvrdilo, že plánuje kupovať aj nové vesty.

„Ministerstvo vnútra plánuje tento rok obstarať a obmeniť približne 15 percent týchto balistických viest,“ povedala Kerátová.