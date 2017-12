Čaplovičovi sa páči povinný nultý ročník v Rumunsku

Na Slovensko idú do nultého ročníka idú deti, u ktorých sa predpokladá, že by nezvládli prvácke učivo.

22. júl 2013 o 14:40 TASR

BRATISLAVA. Dušan Čaplovič (Smer) povedal, že na rumunskom školskom systéme ho inšpiruje povinný nultý ročník, ktorý tam absolvujú všetky deti pred nástupom do prvého ročníka.

Páči sa mu tiež, že v Rumunsku chodí do škôlok viac detí ako u nás.

Šéf rezortu školstva podpísal program spolupráce v oblasti vzdelávania na roky 2013 - 2016 s rumunským ministrom národného školstva Remusom Pricopiem.

Individuálny prístup

"Až 75 percent trojročných detí v Rumunsku navštevuje predkoškolské zariadenia. To sú veci, ktoré stoja pred nami a sú aj pre mňa veľmi inšpiratívne, a aj programy a projekty, ktoré sa pripravujú v najbližšom období, by vedeli nadviazať na túto skúsenosť Rumunska," vyhlásil dnes Čaplovič.

Na otázku, či by chcel zaviesť nultý ročník aj u nás, povedal, že o tom nie je rozhodnutý.

Slovenské deti nastupujú do školy ako šesťročné, do nultého ročníka idú iba tie, u ktorých sa predpokladá, že by nezvládli učivo prvého ročníka.

V triedach je v Rumunsku menej detí, učivo preberajú pomalšie a uplatňuje sa tam individuálny prístup.

Pobyty študentov

Spolupráca, ktorú dnes ministri podpísali, vytvára podmienky pre zahraničné pobyty študentov, súčasťou dohody je aj starostlivosť o slovenskú menšinu v Rumunsku.

"Rumunská strana má obrovský záujem o revitalizáciu, ale aj uchovávanie tradícií a jazyka slovenskej národnostnej menšiny, za čo som ministrovi vyslovil vďaku," zdôraznil Čaplovič.

Na stáže do Rumunska chodia najmä vysokoškoláci, výmenné pobyty však prebiehajú aj na úrovni lektorov či mladších žiakov.

Minister hovorí, že aj keď podpísaná dohoda vytvára priestor pre rôzne študijné pobyty, konkrétna spolupráca závisí od jednotlivých škôl.

"Sme hrdí na našu spoluprácu, narastá mobilita, vymieňajú sa naši študenti, predovšetkým univerzitní, profesori, ale aj žiaci cez rôzne letné kurzy," vyhlásil rumunský minister.