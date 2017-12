Chovateľka vlčiakov: Moje psy zjedia čerešne, jablká, uhorky i mrkvu

ELIŠKA ČIČMANCOVÁ (28) má v Temeši chovateľskú stanicu s česko-slovenskými vlčiakmi.

22. júl 2013 o 19:59 Rudolf Sivý

Ako zvládajú psy leto?

„Záleží od typu psa, inak zvládajú horúčavy krátkosrsté psy a inak tie s dlhou srsťou. Československý vlčiak je univerzálne plemeno, ktoré zvláda vysoké teploty dobre. Samozrejme, treba s nimi chodiť k vode a ochladzovať.“

Prečo sú odolné proti teplu?

„Srsť vlčiaka sa skladá z podsady a dlhších chlpov. Podsada v zime zadržiava teplo a v lete ho nepúšťa k telu, keďže psy nemajú potné žľazy.“

Majú upravenú stravu?

„V lete sa zameriavam najmä na ovocie a zeleninu, mliečne produkty a bryndzu na srsť, v zime na mastné mäsá.“

Jedia ovocie a zeleninu?

„Moje psy zjedia čokoľvek dostanú, čerešne, jablká, uhorky, mrkvu a barzojka Aischa aj hrach. Treba si dať pozor na kôstky.“

Koľko zožerie jeden váš pes denne?

„Asi pol kila mäsa so sedem decilitrovou odmerkou granúl, polovicu jogurtu a vajíčko. Niekedy im k tomu spravím cestoviny.“

Čo im chutí najviac?

„Samozrejme, mäso. Najviac divina, a potom morské ryby – tuniak, losos, lebo obsahujú soľ a tuky.“

Ako ich chránite pred prehriatím?

Dôležité je ich brať k vode, ráno aj večer. Počas najväčších teplôt sú v koterci v chládku s dostatkom tekutín, nesmú byť na priamom slnku. Pred vjazdom do Temeša je malá rieka, takže to mám celkom blízko. Snažíme sa stihnúť ísť von najneskôr o pol deviatej. Našťastie, zatiaľ nemali úpal.“

Ako sa správa pes, ktorý dostane úpal?

„Často vracia. Prvé známky úpalu psa sú malátnosť, nechuť do jedla a nevoľnosť.“

Čo treba robiť so psom, ktorý má úpal?

„Psa musíme schladiť, ale nie prudko. V žiadnom prípade by sme nemali zahriateho psa 'tresknúť' do nejakého lavóra alebo vane. Mali by sme ho dať do chládku, dať mu piť a chladiť ho mokrými uterákmi, alebo jemne hadicou začať kropiť. Voda nesmie byť ľadová.“

Aká je hranica, keď už psom škodí teplo?

„Je to individuálne. Veľa ľudí si myslí, že čím kratšiu má pes srsť, tým lepšie znáša horúčavy. Nie je to pravda. Hraničná teplota pre psov je už od 23 stupňov Celzia.“

Aké chyby robia ľudia v lete najčastejšie?

„Najhoršie je brať psa v horúčavách všade so sebou. Niektorí si ich berú napríklad na dovolenku a zastavia sa na nákup. Čo je, úprimne povedané, masaker, pretože ak je vonku 30 stupňov, v aute vystúpia teploty o niekoľko minút až na 60 stupňov. Ďalšou veľkou chybou je, že nerozumejú svojim psom. Niektorým napríklad nechutí v lete jesť a majitelia sa snažia do nich žrádlo nasilu napchať.“