Za bozk detí v škole či mejkap navrhujú vziať rodičom prídavky

Ministerstvo práce navrhuje, aby porušenie školského poriadku bolo postihované.

23. júl 2013 o 19:14 Katarína Ragáčová

Ak vaše dieťa spácha trestný čin a nejde do väzenia, dostávate prídavky ďalej. Za porušenie školského poriadku vám ich majú odobrať.

BRATISLAVA. Zafarbené vlasy, mejkap či pusa spolužiakovi. Aj tieto prešľapy v škole môžu byť dôvodom, pre ktorý vám od januára úrad práce pozastaví prídavky na dieťa.

Podľa novely zákona o prídavku na dieťa, ktorú predložilo ministerstvo práce, chce vláda postihovať aj rodičov detí, ktoré sa previnia proti školskému poriadku.

Ak novelu prijmú v navrhovanej podobe, stačí, ak sa vaše dieťa dopustí jedného prehrešku.

Školský poriadok si každá škola tvorí sama. Vydávajú ich riaditelia po prerokovaní v školskej samospráve a v pedagogickej rade, vraví hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.

To však znamená, že to, čo je povolené v jednej škole, môže byť v inej zakázané. Žiaci a rodičia by si na začiatku školského roka mali školský poriadok preštudovať.

Diskriminačné

Jedným z cieľov návrhu bolo zlepšiť správanie detí z osád.

Vládny splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák pri predstavovaní zákona povedal, že rodičia prídu najmenej na tri mesiace o prídavky, ak ich dieťa hrubo poruší školský poriadok.

To však nebolo presné. Ak novelu prijmú poslanci v navrhnutom znení, o prídavky môžu prísť rodičia za akékoľvek porušenie školského poriadku.

„Dôvody, z ktorých môže nevzniknúť nárok na prídavok, považujeme za veľmi prísne a vágne. Navyše umožňujú subjektívne zneužívanie a diskrimináciu,“ upozorňuje ministerstvo Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku.

Štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian zmeny obhajuje. „V prvom rade musí rodič vychovať dieťa tak, aby sa správalo v zmysle základných pravidiel.“

Porušenie pravidiel má riaditeľ školy nahlásiť úradu práce. Ten rozhodne, či pozastaví vyplácanie dávky. Ak áno, peniaze pošle obci, ktorá rozhodne, na čo ich použije.

Ak sa dieťa začne správať podľa pravidiel, po troch mesiacoch začne úrad práce opäť vyplácať prídavky rodičom.

Horší ako zločinci?

Porušenie školského poriadku by sa mohlo trestať okamžite. Postih by tak bol prísnejší ako v prípade, že dieťa spácha zákonom zadefinovaný priestupok.

V prípade priestupkov totiž úrady práce pozastavujú vyplácanie až pri ich opakovanom spáchaní. Dokonca ani trestný čin, ak zaň maloletý nejde do väzenia, nie je takto postihovaný.

„Je nelogické, aby za spoločensky menej nebezpečné konanie nárok na prídavok nevznikol, ale za závažnejšie konanie by nárok vznikol,“ píše ministerstvo vnútra.

Burian kritiku odmieta. Tvrdí, že do zákona už zapracovali návrhy ministerstva vnútra.