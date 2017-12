Krkavčích rodičov ministerstvo nerieši, prídavky dostanú

Ministerstvo v novele nerieši ani odoberanie prídavkov rodičom, ktorí neprihlásia deti do základnej školy.

23. júl 2013 o 19:36 Katarína Ragáčová

BRATISLAVA. O prídavky by sa ani v novom roku nemuseli obávať napríklad ľudia, ako rodičia Lucky z bratislavského Ružinova, ktorí nechali niekoľko rokov jej mŕtve telo v byte. Prídavky dostávali stále.

Úrad práce nemal možnosť zistiť, že dieťa nechodí do školy. Nevie to dodnes.

„Úrad práce nemá možnosť získať informácie o začatí plnenia či neplnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa do školy,“ vysvetľuje Jana Kovárová z odboru štátnych sociálnych dávok Ústredia práce.

Nebude to vedieť ani po prípadnej zmene zákona.

Dokladovať netreba

Ak novelu schvália v navrhovanej podobe, nebude treba dokladovať, že dieťa zapísali do základnej školy.

Povinnosť predkladať potvrdenie majú až rodičia, ktorých deti skončili povinnú školskú dochádzku.

Ministerstvo práce síce v novele zákona o prídavku na dieťa mení aj paragraf, ktorý sa zaoberá deťmi začínajúcimi základnú školu, ale nedostatočne.

Len záškolákov

Postihoval by iba rodičov, ktorí prihlásia dieťa do prvého ročníka, ale z nejakých dôvodov do školy nenastúpi – vyplýva z vysvetlenia hovorcu ministerstva Michala Stušku.

Ak by sa teda stal podobný prípad ako v Ružinove, úrad práce by stále nemal možnosť zistiť, že dieťa nenastúpilo do školy a vyplácal by prídavky.

Úrady vedia vystopovať len záškolákov, tých musia školy hlásiť aj dnes.

V Luckinom prípade vyšetrovateľ tento mesiac odovzdal dozorujúcemu prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na Juraja H. pre trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby a prečin neoprávneného zásahu do práv k bytu, keďže rodina ho obsadila protiprávne. Hrozí mu sedem až 15 rokov väzenia.