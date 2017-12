Riaditeľ školy: Zákony robia ľudia, čo nerozumejú problematike

Riaditeľ školy v Kecerovciach TIBOR OROS je za odoberanie prídavkov len v extrémnych prípadoch.

23. júl 2013 o 20:04 Katarína Ragáčová

V Kecerovciach žije jedna z najväčších rómskych komunít na Slovensku, len jedna žiačka v základnej škole patrí k väčšine. Riaditeľ školy TIBOR OROS je za odoberanie prídavkov len v extrémnych prípadoch.

Ministerstvo práce navrhuje, aby sa pri porušení školského poriadku odobrali rodičom prídavky. Považujete to za primerané opatrenie?

„Je to dosť za vlasy pritiahnuté. Postihoval by som prípady, keď ide o niečo závažné, ako je šikanovanie. Problém je, že zákony robia ľudia, ktorí nerozumejú problematike.“

Nemal by zákon definovať, že prídavky sa majú odňať len za opakované alebo mimoriadne závažné porušenie školského poriadku?

„Samozrejme. Nie za bežné. Na to sú iné opatrenia, napríklad znížená známka zo správania.“

Vy by ste bežné porušenie nahlasovali?

„Nie, to nie.“

Porušením školského poriadku môže byť niekde aj mejkap, náušnice či zafarbené vlasy. Je to správne?

„Tak to by asi všetkým museli prídavky zobrať v dnešných časoch. Nemôžeme byť puritáni, časy sú už iné.“

Ale ak to školy dajú do školského poriadku, tak by mohli nahlasovať takéto deti aj na úrady práce.

„Isto. Ale úrady práce by sa asi zbláznili.“