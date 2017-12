Napriek stúpajúcej teplote bolo v stredu kolapsov menej

Slovensko čakajú extrémne horúce dni s teplotami do 39 stupňov. Najteplejšie bude v pondelok.

24. júl 2013 o 10:35 sita a sme.sk

BRATISLAVA. Aj napriek stúpajúcim teplotám a stále extrémnejšiemu počasiu záchranári zaznamenali pokles výjazdov. Kolapsov bolo o 32 menej ako v pondelok.

"Pravdepodobne dali na rady a poučili sa z predchádzajúcich horúcich dní. Základom je však naďalej dodržiavať pitný režim, pretože vysoké teploty pretrvávajú a je predpoklad, že pôjdu ešte vyššie," upozornil hovorca záchranárov.

V utorok záchranári pomáhali 108 kolabujúcim ľuďom, opäť prevažne ženám - horúčavy nezvládalo 65 z nich. Kolapsové stavy malo aj 39 mužov a štyri deti. V nemocnici skončilo 80 ľudí, ktorých zmohlo teplé počasie.

Najčastejšie potrebovali záchranárov kolabujúci ľudia na východe Slovenska. V Košickom aj Prešovskom kraji mali po 17 prípadov.

Slovensko tento týždeň čakajú extrémne horúce dni a tropické noci, spočiatku len na juhozápade Slovenska, no v druhej polovici týždňa už aj na ostatnom území.

Upozorňuje na to SHMÚ, podľa ktorého maximálna denná teplota stúpne najmä v južných okresoch západného a stredného Slovenska oddnes do piatku na 33 až 35 stupňov, cez víkend by mohla vystúpiť až na 36 až 39 stupňov Celzia.

V piatok k nám začne prúdiť tropický vzduch z Afriky. Najteplejšie bude v pondelok.