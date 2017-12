Žiakov budú v roku 2015 medzinárodne testovať iba elektronicky

Minister Dušan Čaplovič nechce pocitové, ale faktografické a štandardizované hodnotenie žiakov.

24. júl 2013 o 11:14 TASR

BRATISLAVA. Medzinárodné testy PISA budú žiaci v roku 2015 absolvovať výhradne elektronicky.

Lepšie ich zvládnuť im má pomôcť projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, ktorý realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Prevažne z eurofondov naň pôjde 28,2 milióna eur.

Zahraničné skúsenosti

Ústav v súčasnosti spracúva výsledky testovania 15-ročných žiakov štúdie OECD PISA 2012, zistené informácie plánuje využiť aj pri tvorbe úloh a testov.

"Žiaci škôl zapojených do projektu si častejším elektronickým skúšaním počas školských rokov 2013/2014 a 2014/2015 ľahšie zvyknú na modernú formu preverovania vedomostí," uviedol hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Testy PISA tvoria medzinárodní odborníci. V roku 2012 obsahovali úlohy z matematickej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti a riešenie problémov.

"Po metodickej stránke môžu byť poznatky z PISA 2012 obohatením národného projektu," vysvetlila riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.

Dodala, že okrem spomenutej analýzy môžu tvorcovia úloh a testov nahliadnuť do starších cyklov štúdií OECD PISA a do databázy úloh z prechádzajúcich cyklov štúdií TIMSS a PIRLS, ktoré zisťujú zručnosti a vedomosti žiakov štvrtého ročníka v matematike, prírodných vedách a čítaní, ako aj do štúdie ICILS, ktoré sa zameriava na počítačovú a informačnú gramotnosť žiakov v ôsmom roku školskej dochádzky.

"NÚCEM kladie dôraz na vypracovanie nových a originálnych testov pre elektronické testovanie pre všetky vzdelávacie oblasti a úrovne," informovala Kanovská učiteľov na júlovom školení k tvorbe testovacích nástrojov v Bratislave.

Konštatovala, že vytvorenie kvalitnej úlohy a testu je náročné a preto je dobré využiť aj zahraničné skúsenosti.

V tvorbe elektronických úloh a testovaniach žiakov prostredníctvom počítačov sú progresívne najmä krajiny na severe a západe Európy.

Z technologického, obsahového a výskumného hľadiska riaditeľka Kanovská považuje za inšpiratívny holandský systém testovania vrátane modelu banky úloh, ktorý je z hľadiska tvorby úloh a testov, ako aj výskumu v oblasti kvality vzdelávania jeden z najšpičkovejších v Európe.

Vzorom sú severské krajiny

Podľa údajov z roka 2012 elektronické testovanie na rôznej úrovni používa 18 európskych štátov. Slovensko sa do elektronického testovania zapojilo v roku 2008.

Napríklad v Dánsku, Holandsku, Nórsku a Estónsku elektronicky testujú na najvyššej národnej úrovni, na Slovensku a v Rumunsku na úrovni pilotných testov, v Česku a Rakúsku na úrovni hodnotenia.

"Čím viac dokážeme úspešne využiť poznatky a informácie získané z takýchto prestížnych meraní, o to viac sa priblížime hodnoteniam kvality, ktoré nebudú pocitové, ale faktografické a štandardizované, čo napokon ocení nielen široká učiteľská verejnosť, ale aj samotní žiaci," tvrdí minister školstva Dušan Čaplovič (Smer).

V rámci projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, na ktorý pôjde prevažne z eurofondov asi 28,2 milióna eur, vznikne 30-tisíc nových úloh a 150 testov zo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy.

Pôjde o tieto predmety:

slovenský jazyk a literatúra

maďarský jazyk a literatúra

slovenský jazyk a slovenská literatúra

anglický jazyk

nemecký jazyk

ruský jazyk

biológia

fyzika

chémia

dejepis

geografia

občianska náuka

matematika

informatika

Nové úlohy a testy vytvoria stovky učiteľov z rôznych regiónov Slovenska.