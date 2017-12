Majiteľ solária: Baby sa občas prídu doraziť

Prevádzkar nitrianskeho opaľovacieho štúdia PETER SLEZÁK na pochmúrne dni nenadáva.

24. júl 2013 o 20:20 Michal Piško

Máte solárium otvorené?

„Celoročne, neskracujeme ani otváracie hodiny.“

Koľko príde denne ľudí?



„Oproti jari aj o polovicu menej. Najviac zákazníkov chodí od februára do konca mája a pred akciami, ako sú stužková či promócia.“

Príde viac ľudí v pochmúrny deň?



„Keď je zamračené, chodí ich viac, takže prevádzkarom solária najviac vyhovuje dlhá zima a škaredé leto.“

Aký typ ľudí vyhľadáva soláriá v lete?

„Najmä ľudia, ktorí sú dlho v zamestnaní, nemajú čas na dlhé slnenie, no nechcú zaostávať vo farbe za tými nevyťaženými. U nás za desať minút doženú to, čo vonku trvá tri hodiny. Prichádzajú aj takí, čo sa chystajú k moru a nechcú sa v prvý deň spáliť a trpieť. Naopak v lete úplne vymiznú študenti.“

Vy ho v lete využívate?

„Áno, tiež pre málo času.“

Má solárium výhody oproti opaľovaniu?

„Rýchlosť opálenia, takže šetrí čas. V nežiaducich účinkoch oproti opaľovaniu na slnku veľké rozdiely nie sú.“

Nie je kombinovanie letného slnka s umelými lúčmi už priveľa?

„Neodporúča sa to. Hoci občas prídu baby o štvrtej, že na kúpalisku sa zamračilo, tak sa chcú doraziť, lebo stratili hodinu opaľovania.“

Lákate v lete špeciálnymi kampaňami?

„Robili sme to v minulých rokoch a nemalo to význam. Teraz, aj keby sme dali tabuľu opaľovanie zadarmo, viac ľudí by sme sem nedostali.“

Používajú návštevníci aj ochranné krémy?

„Priplatiť si môžu krémy pred opaľovaním priamo do solária aj po opaľovaní, hoci väčšina používa len pred opaľovaním, ale až asi 80 percent ľudí nejaký krém používa.“

Chodia aj s bežným opaľovacím mliekom?

„Občas prídu, ale vysvetľujeme im, že solárium nevyžaruje UVB žiarenie, takže nepotrebujete ochranné faktory. U nás sa používajú úplne iné krémy, napríklad bronzery alebo urýchľovače.“

Chodia aj muži?

„Baby sa pýtajú, či chodia aj chalani, tak sme to raz sledovali. Vyhrávajú jednoznačne stále ženy, ale muži už tvoria možno 30 percent.“

Je dnes o soláriá záujem?

„Zlaté časy boli tak pred piatimi rokmi. Odvtedy vyšli normy, ktoré znížili intenzitu vyžarovania. Museli sme kúpiť nové trubice, ktoré neopaľujú až tak pekne ako tie predošlé. Zároveň sa stále zvyšuje byrokracia, každý rok vychádzajú nové obmedzenia, takže dnes sme skôr v kríze.“