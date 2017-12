Trhovníčka: Priekupníkov spoznáte podľa sortimentu

ALENA SZŐKEOVÁ predáva na trhu na Miletičovej už štrnástu sezónu plodiny, ktoré vypestuje jej rodina.

25. júl 2013 o 21:50 Matej Dugovič

ALENA SZŐKEOVÁ (27) z Nitry predáva na trhu na Miletičovej už štrnástu sezónu plodiny, ktoré vypestuje jej rodina. Z domu vyrážajú okolo pol štvrtej, aby už pred šiestou pripravili tovar. Ak je ho veľa, idú aj skôr.

Chodíte sem celý rok alebo len sezónne?

„Na trhu sme iba dva a pol mesiaca v lete, predávame sezónny tovar ako uhorky a zemiaky, ktoré vypestujú moji rodičia.“

Pestujete po zvyšok roka niečo iné?

„Máme veľkú firmu na pestovanie a spracovanie tekvicových jadierok. To je práca na celý rok.“

Dajú sa letné horúčavy na tržnici v stánkoch vydržať?

„Je tu veľa plechu, z ktorého sála teplo, niekedy je to ťažké, ale dá sa. Najhoršie je to okolo druhej­-tretej, ale ľudia si už zvykli.“

Kedy chodí najviac ľudí?

„Od ôsmej do dvanástej a potom, keď prídu z práce po štvrtej.“

Chodievajú nakupovať skôr starší či mladší?

„Utorky, stredy, štvrtky chodia viac starší, pondelky, piatky a najmä soboty skôr mladí ľudia alebo v strednom veku.“

Vydrží ovocie a zelenina vonku v takom teple?

„Vydrží, ale napríklad uhorky sú v podstate celé z vody, tá sa pri takomto teple vyparuje. Keďže ich neumývame, je ťažko uveriteľné, že je to čerstvý tovar, ktorý sme obrali deň predtým. Snažíme sa ich preto predať čo najrýchlejšie predpoludním, väčšinou sa nám to aj podarí.“

Dá sa tovar pred teplom nejako ochrániť?

„Musí sa chrániť len pred slnkom, máme tu plachty. Na priamom slnku by nemalo byť nič, čo už bolo odtrhnuté. Keď slnko svieti cez nejakú škáru medzi plachtami, tovar hneď posúvame. Teplo neprekáža, na tovare to nevidno, akurát nie je na dotyk taký svieži.“

Ako dlho trvá, kým sa ovocie a zelenina na slnku pokazia?

„Keď je kukurica na slnku, do polhodiny sa urobia na zrniečkach priehlbinky. Pokiaľ je iba v teple, nič sa jej nestane. Zemiaky vôbec nemôžu byť na slnku, lebo sčernejú.“

V čom je kúpa na trhu lepšia ako v supermarkete?

„V sortimente. Ľudia si môžu viac vyberať, ale aj ochutnať. Je tu veľa predavačov a najmä pestovateľov, ktorí sú o svojom tovare presvedčení, že je kvalitný a ochotne z neho dajú zákazníkom aj ochutnať. V supermarkete by si to ľudia dovoliť nemohli.“

Chodia predávať najmä pestovatelia?

„Som o tom presvedčená, poznám veľmi veľa takých. Tých, čo prekupujú, poznať podľa sortimentu – predávajú veľa druhov. Jeden človek nemôže pestovať melóny, zemiaky, mrkvu aj jablká. Ak niekto predáva ako my uhorky, zemiaky, trochu kukurice alebo papriku, tak viem, že teraz to rastie a je možné, aby to zvládol sám alebo s rodinou vypestovať. Ale aj priekupník, ak môže, kúpi tovar od slovenského pestovateľa.“