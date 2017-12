Za únik oleja do Dunaja udelili pokutu 33-tisíc eur

Inšpektori životného prostredia rozdali za prvý polrok pokuty v celkovej výške takmer 350-tisíc eur.

26. júl 2013





BRATISLAVA. Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v prvom polroku tohto roka 1543 kontrol.

Porušenie právnych predpisov zistili v 340 prípadoch a uložili celkovo 272 pokút vo výške takmer 350-tisíc eur.

Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a štátneho rozpočtu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Najvyššiu pokutu dostal Rivertrans

Najvyššiu pokutu, 33-tisíc eur, uložili inšpektori spoločnosti Rivertrans so sídlom v Čataji za porušenie povinností pri zaobchádzaní so škodlivými látkami pri ich prečerpávaní v Prekladisku minerálnych olejov v prístave Pálenisko v Bratislave. Pri plnení plavidla River 1 unikla do vody bazéna Pálenisko nafta.

Ďalšie dve pokuty boli po 15-tisíc eur. Spoločnosť Lampogas v Bratislave ju dostala za porušenie zákona o prevencii závažných priemyselných havárií.

Firma totiž neurobila opatrenia, ktoré by viedli k zníženiu vysoko neprijateľného rizika závažných priemyselných havárií, neodstránila nebezpečný stav, nezabezpečila použiteľné prostriedky na zdolávanie závažných priemyselných havárií a záchrannú službu v prevádzke stáčacieho miesta propán-butánu v Bratislave.

Spoločnosť IMA Invest v Zlatých Moravciach dostala pokutu za to, že bez súhlasu orgánu ochrany prírody vyrúbala dreviny rastúce mimo lesa, ktoré boli súčasťou brehového porastu potoka Truzov v obci Čaradice.

"Environmentálne vedomie občanov a podnikateľských subjektov sa zlepšilo, o čom svedčí pokles porušenia právnych predpisov v životnom prostredí takmer o tri percentá oproti porovnateľnému obdobiu v roku 2012," povedal generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Oto Hornák.

Prešetrili stovky podnetov

V prvom polroku prešetrovali inšpektori aj 422 podnetov od občanov, pričom porušenie zákona zistili zatiaľ v 96 prípadoch. Okrem pokút uložili aj 118 opatrení na nápravu zistených nedostatkov.

Inšpekcia má popri hlavnej kontrolnej činnosti tiež povoľovacie kompetencie. V zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia vydali inšpektori v prvom polroku tohto roka spolu 246 právoplatných rozhodnutí, z čoho bolo 177 integrovaných povolení, z ktorých sa až 168 vzťahovalo na povoľovanie zmien v činnosti prevádzok.

V prvom polroku prevádzkovatelia uhradili správne poplatky za podanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia v sume vyše 66-tisíc eur. Výnos zo správnych poplatkov smeruje do štátneho rozpočtu.