Žalobca po zásahu v Česku: Ak vám súd nariadi prehliadky, budete zvoniť?

Vrchný štátny zástupca IVO IŠTVAN začal stíhať politikov za funkcie. Vraví, že boli úplatkom.

26. júl 2013 o 19:31 Matúš Krčmárik, Matúš Krčmárik, Mária Benedikovičová

Vyšetruje kauzu, pre ktorú v Česku skončila vláda Petra Nečasa. Vrchný štátny zástupca v Olomouci IVO IŠTVAN vysvetľuje, prečo by traja bývalí poslanci ODS mali ísť do väzenia za to, že vzali funkcie v štátnych podnikoch.

Užívate si posledný mesiac, ako o vás hovorí bývalý premiér Petr Nečas?

„Normálne pracujeme, nemôžeme hovoriť o nejakom užívaní si.“

Čo ste si ako prvé pomysleli, keď ste sa dozvedeli, že pre kauzu Jany Nagyovej odstupuje premiér Nečas a padá vláda?

„Nie som politik ani politológ, neviem, prečo odstúpila vláda. Tieto veci sa netýkajú mojej profesie.“

Čakali ste, že sa prípad môže takto skončiť?

„Neuvažujeme o tom, ako niekto bude reagovať. Som štátny zástupca, veci z politickej sféry ma nezaujímajú a ani ma zaujímať nesmú.“

Nebol zásah z júna zbytočne teatrálny?

„Nerozumiem pojmu teatrálny zásah. Policajný orgán dostal od súdu príkaz, aby vykonal tridsať domových prehliadok a prehliadok nebytových priestorov. Ak vám súd nariadi prehliadky, ako ich vykonáte? Pôjdete tam a zazvoníte, či sa môžete vnútri na niečo pozrieť? Veliaci dôstojník zodpovedá za to, že prehliadka prebehne nielen zákonne, ale aj za to, že nebude zmarená.“

Bola nutná nočná akcia na úrade vlády?

„Na úrad vlády sme prišli, aby sa zapečatili príslušné priestory, kde sa ráno vykonala domová prehliadka. Aj vtedajší minister vnútra Jan Kubice sa vyjadril, že zásah bol primeraný a v poriadku.“

Z väzby už pustili troch exposlancov, ktorých ste stíhali za trafiky. Čo ďalej?

„Podľa verdiktu najvyššieho súdu poslancov chránila v Poslaneckej snemovni imunita. Premýšľame, či by sa nedal skutok naformulovať tak, aby vyhovel požiadavke najvyššieho súdu. Potom môžeme požiadať súd, aby posúdil, či ich možno pre takto opísaný skutok stíhať. Ak nám povie áno, môže to viesť k obvineniu.“

Už pri poslancovi Vítovi Bártovi, ktorého súdili za korumpovanie kolegu, súd rozhodol, že ho chráni imunita. V čom to bolo iné?

„Súd vtedy riešil len to, či rokovanie klubu je orgánom Poslaneckej snemovne, kde nemôžu byť stíhaní za prejavy. Výsledkom bolo, že klub je orgánom snemovne. V našom prípade nie je otázka, či rokovanie prebiehalo výlučne v snemovni, na pléne, vo výboroch alebo v klube. Neprebiehalo, to vieme. V našom prípade sa rieši, čo je prejavom v snemovni. Keď o veci rokujú napríklad v kancelárii, v kantíne, na chodbe, na toalete, či je to prejav, ktorý má na mysli ústava. Najvyšší súd dospel k názoru, že aj na takýto prejav sa vzťahuje nestíhateľnosť. Ide o precedens. Aj keď podotýkam, že rozhodnutie súdu nie je celkom zrozumiteľné.“

Veríte, že sa podarí bývalých poslancov odsúdiť?

„V prvom rade to nie je otázka viery, ale postupu vo vyšetrovaní. Sme vo fáze, keď súd zastavil stíhanie, k prípadnému odsúdeniu je ešte dlhá cesta.“

Verejnosť zaujíma predovšetkým koncovka.

„Verejnosť to možno zaujíma, ale my musíme postupovať striktne podľa Trestného poriadku. Uvidíme, kam nás vyšetrovanie zavedie.“

Mnohí vám vyčítali, že meníte politický systém, keď trafiky považujete za formu úplatku. Prečo je to podľa vás podplácanie?

„Korupčného konania sa dopustí ten, kto v súvislosti s obstaraním veci všeobecného záujmu sľúbi niekomu úplatok. Podľa nás je hlasovanie v Poslaneckej snemovni výkonom veci všeobecného záujmu. Ak niekto dostane nejakú pracovnú pozíciu, na ktorú nemá nárok, môže to byť úplatok, ak sa dokáže, že ju dostal v súvislosti s hlasovaním v snemovni.“

Podozriví poslanci sa bránia, že išli na inú pozíciu a tam iba dostávali peniaze za prácu.

„Potenciálnym úplatkom nie sú v tomto prípade peniaze, ktoré dostávajú za prácu. Úplatkom môže byť čokoľvek – peniaze, prijatie na vysokú školu, večera, dom aj pracovná pozícia. Myslíte, že nebude úplatkom, ak niekto príde za štátnym zástupcom a povie mu, že keď zastaví jeho trestné stíhanie, zamestná ho u seba vo firme?“

Politika je aj handlovaním, napríklad pri zostavovaní vlády sa delia ministerské posty. Je to uplácanie?

„Nie. Rozdiel je v tom, že ak chce strana získať väčšinu, musí nájsť koaličného partnera. Časť jeho programu zoberie za svoj a naopak. Tým sa vytvorí akýsi kompromisný program. To je, samozrejme, politické vyjednávanie. Patrí tam aj obsadzovanie funkcií v parlamente. V tomto prípade poslanci tvorili jazýček na váhach, závisel od nich osud zákona a vlády. Keď poslanec povie, že to nezablokuje, ak mu za to niečo dáte, je to už osobný profit, ktorý sa snaží zo situácie vyťažiť. Ide o to, či sa výlučne uspokojuje súkromný záujem, alebo je tam verejný prvok. Ak niekto obsadí pozíciu ministra, je to do určitej miery súkromná vec, ale je tam verejný prvok. Na poste reprezentuje politickú stranu, robí svoju politiku. Keď vám niekto sľúbi pozíciu generálneho riaditeľa ČEZ­u, je to už výlučne súkromný profit. Odchádzate zo snemovne a dostávate niečo, čo uspokojuje váš súkromný záujem.“

Aj pri utváraní koaličnej väčšiny zohráva úlohu súkromný záujem. Funkcie sa delia, aby bol každý spokojný a vláda mala dosť hlasov.

„Pri takomto vyjednávaní prevažuje politický záujem konkrétnych strán dohodnúť sa na fungovaní politiky. To, že popri tom ľudia obsadia konkrétne miesta, je logickým dôsledkom dohody.“

A nebolo logickým dôsledkom Nečasovho politického vyjednávania, keď potreboval hlasy na prežitie vlády, že to takto vyriešil?

„Nie.“

Prečo?

„Lebo u troch poslancov jednoznačne nešlo o presadenie politiky, ale je tu podozrenie, že situáciu využili, aby získali benefit.“

Oni tvrdia, že o benefite sa nedá hovoriť, lebo išli na pozície, kde zarábajú menej ako poslanci.

„Nie je to celkom pravda. V tejto chvíli nedokážem povedať, či mzda za pozíciu v dozornej rade, ktorá zasadá raz za mesiac, je primeraná celomesačnej práci poslanca. Úplatkom je výhoda, na ktorú nie je nárok.“

V roku 2004 odstúpil premiér Vladimír Špidla a dostal post eurokomisára, tiež to môže byť korupcia?

„Neviem, nepoznám konkrétne okolnosti.“

Ani posty veľvyslancov nie sú prístupné pre kohokoľvek. Keď prezident Miloš Zeman chce za veľvyslankyňu na Slovensku Líviu Klausovú po tom, ako ho podporila v prezidentskej kampani, je to trestné?

„Nechcem dávať návody, čo je trestné a čo nie. My riešime konkrétny prípad. Naozaj si myslíte, že ak pani Klausová skutočne podporovala Zemana, tak to robila s vedomím, že ak sa stane prezidentom, tak jej dá funkciu veľvyslankyne?“

Nedá sa to vylúčiť.

„V tejto chvíli vám neviem povedať, či je podpora prezidentského kandidáta vecou všeobecného záujmu. Sú to pomerne zložité veci. Nepremýšľal som nad tým.“

Je možné uzatvárať politické dohody bez sľubovania rôznych funkcií?

„Ústava hovorí, že výkon mandátu sa má robiť v záujme ľudu a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Prečo to píšeme do ústavy, keď sa tým potom nik neriadi?“

Tak to by mal pomaly každý politik skončiť za mrežami.

„Ja by som až taký prísny nebol. Neverím, že všetky politické dohody sa robia, ako naznačujete. Tomu neverím.“

Prečo?

„Lebo som pozitívne uvažujúci človek. Prečo by som mal niekoho a priori podozrievať, že keď zmení názor, tak za to dostal zaplatené. To je šialená konštrukcia. Predsa ho mohol niekto presvedčiť, v rámci politického vyjednávania si potrebujete niektoré veci rozmyslieť a môžete zmeniť názor.“

Ako vnímate, že ste v centre pozornosti, časť verejnosti je proti vám, robia si z vás posmech.

„Nevnímam to nijako. Orgány činné v trestnom konaní nemôžu činnosť prispôsobovať tomu, čo sa deje okolo nich.“

Snažia sa vás politici ovplyvniť?

„Nie. Žiadny politik mi netelefonuje, ani neviem, prečo by to robil.“

Ako vnímate útok Nečasa, že máte väzby na ČSSD a stretávate sa s Lubomírom Zaorálkom z ČSSD?

„Pána Zaorálka som v živote nevidel. Pán Nečas reaguje ako osoba, ktorá je dotknutá trestným konaním.“

Slovenskí vyšetrovatelia doposiaľ nezakročili voči vysokopostaveným politikom. Prečo to u vás je možné a u nás nie?

„Ťažko sa k tomuto vyjadriť. Robíme si svoju prácu, nasadili sa operatívno-pátracie prostriedky, vďaka čomu sa podarilo zistiť konkrétne skutočnosti. To je celé.“

Sledujete dianie okolo našej Generálnej prokuratúry?

„Nie.“

Nakoľko je rozšírená korupcia v českej politike?

„Zásadne o ničom nešpekulujem, držím sa faktov.“

Prečo sa za 20 rokov na Slovensku ani v Česku nepodarilo mnohé politické kauzy dotiahnuť pred súdom?

„Nie je to otázka chybných zákonov, ale dôkaznej situácie v konkrétnej veci. Niekoho s peniazmi chytíte, iného nie, máte iba odpočúvania, priame dôkazy chýbajú. Vtedy je to ťažšie dokázať.“