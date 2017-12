U Glváča sa plytvalo. Zmluvy mi uzavrel úradník za chrbtom, tvrdí

Inšpekcia ministerstva zistila plytvanie v zmluve na upratovacie práce.

26. júl 2013 o 20:22 Daniel Vražda, Miroslav Kern, oš

Ministerstvo tvrdí, že si už chce upratovať samo, a že vinníka prepustilo.

BRATISLAVA. Inšpekcia ministerstva obrany preverila dva zvláštne dodatky k „upratovacej“ zmluve za takmer pol milióna eur s firmou Pegas Top a v kontrole pokračuje.

Zatiaľ inšpektori zistili nedostatky pri spracúvaní a zverejňovaní dodatkov, aj v postupe pri fakturácii vrátane nehospodárneho míňania peňazí.

Minister obrany Martin Glváč zo Smeru cez hovorkyňu Martinu Ballekovú odkázal, že bývalý riaditeľ úradu ministerstva nerešpektoval pri uzatváraní dodatkov jeho príkazy.

Nižší úradník podľa Ballekovej pripravoval dodatok pod nátlakom bývalého riaditeľa úradu, ktorý obišiel niekoľkostupňovú kontrolu ministerstva pri zadávaní štátnych zákaziek.

„Treba pripomenúť, že k realizácii vami spomínanej zmluvy došlo aj napriek výslovnému zákazu z novembra minulého roka.“

Ministerstvo teraz posudzuje náklady a tržby za už vykonané a prevzaté práce.

„Po tomto výsledku pristúpime k ďalším krokom. Ak sa preukáže nezákonnosť alebo nevýhodnosť, ministerstvo obrany rozšíri už podané trestné oznámenie,“ vyhlásila Balleková.

Upratovali už pre štyroch

Upratovanie Dodatky zmluvu s firmou Pegas Tour uzavreli za ministra Jaroslava Bašku zo Smeru

platiť mala do konca minulého roku ,

, ministerstvo ju predĺžilo , minister Glváč hovorí, že napriek jeho príkazom ,

, minister Glváč hovorí, že , firma napríklad mala vyťať 4055,22 pňa.

Firma Antona Pecháča, dôstojníka v zálohe, „upratovala“ pre ministerstvo už za ministrov Juraja Lišku z SDKÚ, Jaroslava Bašku zo Smeru a Ľubomíra Galka z SaS.

Pecháč tvrdí, že Glváča pozná len z televízie. „Nemám k nemu prístup.“

Keď ministerstvo za Bašku podpisovalo zmluvu s názvom „upratovanie ulíc“ za 1,73 milióna eur, mala platiť štyri roky - teda do konca roka 2012.

Zákazku získala po verejnej súťaži s dvoma súťažiacimi firma Pegas Top z Brodzian. Zmluva však platila ešte začiatkom tohto roka, pretože ju za Glváča predĺžili.

Na predlžovanie zmlúv bez ďalšej verejnej súťaže upozornil v parlamente Daniel Lipšic z Novy pred mesiacom.

Hovoril o dvakrát predlžovanej zmluve, aj to, že jedným z dodatkov si firma nechala vyúčtovať peniaze za vytínanie 4055,22 pňa, čo je zjavný nezmysel.

Glváč tvrdí, že vysoký úradník ministerstva porušil pri uzatváraní dodatkov interné predpisy.

Vedel o rozhodnutí ministra, že upratovať chce vlastnými silami, aj to, že podklady k dodatkom mali odsúhlasiť ďalší pracovníci ministerstva. Napriek tomu dodatky uzavrel.

„Ministerstvo obrany chce zabezpečovať upratovacie práce vlastnými silami z úsporných dôvodov. Rozhodol som o tom v novembri,“ hovorí Glváč.

„Úradník, čo porušil môj zákaz, už v rezorte nepracuje. Na základe definitívnych výsledkov inšpekcie rozhodnem, či a ako túto zdedenú záležitosť rozšírim trestne.“

Firma: Chyby robia stále

K desatinným číslam pňov úradník dospel zrejme tak, že zobral celkovú sumu 180 376, 196 eura za ich odstraňovanie a vydelil ju cenou za jeden peň 44,48 eura.

Balleková to označila za „ľudskú chybu“, ktorú urobil pod nátlakom bývalého riaditeľa.

Pecháč pripúšťa, že desatinné čísla pňov v dodatku sú nezmyselné. Napriek tomu tvrdí, že všetko je v poriadku, lebo fakturoval sumy za celé pne. Chybe v zmluve nepripisoval význam, lebo najmä štátne organizácie podľa neho robia takých chýb veľmi veľa.

„Nejaký úradníček to tam zle napísal. Zaujíma ma to, čo sme vykonali a ako sme to fakturovali. A to bolo správne. Pre mňa je záväzné, čo vyfakturujem.“

Dodal, že keď robili dodatky, zmluva platila, a tak sa „svojím spôsobom nič nepredlžovalo“.

Lipšic označil za podozrivé aj to, že sa dodatky neobjavili v centrálnom registri zmlúv z roku 2012, ale pridali ich k zmluvám z roku 2011.

Novinári a verejnosť si ich tak sotva mohli všimnúť. Ministerstvo vyhlásilo, že postupovalo štandardne podľa postupu, ktorý určil Úrad vlády.