Frešo v župných voľbách bojuje aj o kreslo predsedu SDKÚ

26. júl 2013 o 20:26 Monika Tódová

Prípadná prehra Pavla Freša v župných voľbách by podľa generálneho sekretára strany bola tragédiou pre celú pravicu.

BRATISLAVA. Šéf SDKÚ Pavol Frešo bude v župných voľbách obhajovať nielen kreslo bratislavského župana, ale aj svoju pozíciu v strane.

Ak by voľby prehral, v SDKÚ je skupina politikov, ktorí pravdepodobne otvoria otázku jeho ďalšieho zotrvanie na mieste predsedu.

Dobrá východisková pozícia

„Na hypotetické otázky neodpovedám,“ povedala predsedníčka poslaneckého klubu SDKÚ a Frešova vyzývateľka na poslednom straníckom kongrese Lucia Žitňanská.

Podpredsedovia nechcú prehru dopredu pripúšťať. „Uvidíme po voľbách. Momentálne sa predseda rozhodol kandidovať a my ho podporujeme v tomto úsilí. Verím, že uspeje,“ hovorí Ivan Štefanec.

Jozef Mikuš vraví, že strana riešila, či má Frešo kandidovať, už pred pol rokom. On bol proti. Nie však pre riziko, že to Freša neskôr oslabí vo funkcii predsedu, ale preto, že neuznáva spájanie funkcie župana a poslanca Národnej rady.

„Má dobrú východiskovú pozíciu, spojil skoro všetky stredopravé strany, predpokladám, že vyhrá,“ hovorí teraz Mikuš.

„Ani o tom neuvažujem, to už by bola pre pravicu tragédia, celé Slovensko by bolo červené,“ hovorí generálny sekretár strany Štefan Kužma.

Frešo má podľa neho celoslovensky zo všetkých pravicových kandidátov najlepšiu pozíciu uspieť. „V iných krajoch je situácia na víťazstvo ťažšia,“ povedal.

Kužma si nemyslí, že v prípade prehry nastanú v strane pohyby. „Na to musíte niekoho mať a dnešná situácia to nenapovedá.“

„Výsledok bude mať všeobecne významný vplyv na vnútropolitickú situáciu a na postavenie pravice ako takej,“ hovorí poslanec Ľudovít Kaník, ktorý ide kandidovať na župana v Banskej Bystrici. Hovorí, že keby sa podarilo vyhrať aj jemu, zvýšila by sa aj šanca na úspech v prezidentských voľbách.

Frešo na neúspech nemyslí

Frešo povedal, že dnes žije tým, aby stredopravá alternatíva, ktorá za ním stojí, uspela. Na to, čo bude v prípade neúspechu, nechcel odpovedať.

Župné voľby budú v novembri. V Bratislave kandidujú okrem Freša Monika Flašíková­Beňová zo Smeru a Daniel Krajcer z Novy.

