Osuský: Je lepšie, ak bude desať pravicových kandidátov ako jeden

Pravicový volič lídrov podľa prezidentského kandidáta za stranu SaS neposlúcha tak ako ľavicový.

27. júl 2013 o 9:58 SITA

BRATISLAVA. Viac pravicových kandidátov na prezidenta podľa poslanca Národnej rady za SaS Petra Osuského neuľahčuje cestu k víťazstvu jednému ľavicovému kandidátovi.

Naopak, je presvedčený, že to je lepšie, aj keby ich bolo desať.

Verí, že voličov zmobilizuje viac kandidátov

„Ľavicový volič poslúchne odporúčanie svojho lídra, svojho vodcu. Lebo je taký z podstaty veci, je navyknutý poslúchať. Pravicový volič je kritický a keby sa i relevantné politické strany dohodli na jednom kandidátovi, tak sa jednoducho ukáže, že pravicový volič je rôzny, má rôzne postoje k rôznym veciam a nedá si diktovať,“ povedal Osuský v rozhovore pre agentúru SITA.

Domnieva sa teda, že je oveľa lepšie, ak bude mať spektrum pravicových voličov k dispozícii taký počet kandidátov, aby každý mal pocit, že tam má toho svojho a prišiel v prvom kole odovzdať hlas.

„Je dôležité, aby pravicový volič odovzdal hlas tomu kandidátovi, ktorého on považuje za najlepšieho bez toho, aby mu to nariadili alebo výrazne vnucovali lídri politických strán, tobôž v momentoch, keď tí lídri sami nepožívajú vysokú úctu,“ uviedol.

Ak bude podľa Osuského pre každého jeho kandidát, tak je to pre voličov mobilizujúcejšie ísť a odovzdať mu hlas.

„Ak sa za takýchto okolností vygeneruje v pravej polovici spektra jeden kandidát, tak je pre voliča prirodzenejšie s dobrým pocitom podporiť ho, lebo vzišiel z nevnúteného, nenariadeného, čestného, férového zápolenia,“ povedal.

Na pravej strane je zatiaľ päť mien

Nikto z voličov pravice, ak bude dostatočne pestrá ponuka, by nemal podľa Osuského ostať doma.

„Tým pádom je istá garancia, že celkový počet voličov na pravej časti spektra bude taký, že neumožní kandidátovi ľavice automaticky hladké víťazstvo v prvom kole. Pretože si viem predstaviť, že medzi voličmi pravice sú takí, že ak by vodcovia pravicových strán naznačili jedného kandidáta, tak si nezanedbateľná časť, podobne to bolo v prípade Eduarda Kukana alebo Magdy Vášáryovej, povie, tak to teda mne oni rozkazovať nebudú, a prípadne ostane doma. A v tomto zmysle je táto ponuka i matematicky pre mňa spravodlivejšia a otvorenejšia a po druhé aj mobilizujúcejšia,“ konštatoval.

Na pravom spektre politickej scény zatiaľ ohlásili kandidatúru Andrej Kiska, Ján Čarnogurský, Peter Osuský(SaS), Radoslav Procházka.

Pripravenosť kandidovať vyjadril aj Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd). Prezidentské voľby budú v roku 2014.