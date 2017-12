Opozícia s NKÚ nepohne, Jasovský nadsluhuje už 535 dní

Pri návrhu kandidáta nechce ustúpiť nikto. Voliť ho znovu majú hneď po prázdninách.

28. júl 2013 o 20:04 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Opozícia sa pri hľadaní kandidáta na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) stále viac triešti a Smer neustúpi od svojich podmienok.

Aj mesiac pred ďalšou voľbou šéfa kontrolórov to vyzerá tak, že úrad bude naďalej riadiť nominant HZDS Ján Jasovský. Nadsluhuje už 535 dní.

Šéfka klubu Smeru Jana Laššáková opakuje, že „miesto patrí opozícii“ a myslí si, že jej strana do ďalšej voľby svojho kandidáta nepostaví.

Smer však naďalej trvá na tajnej voľbe a na tom, že podporí len kandidáta, za ktorého zahlasujú všetci poslanci z opozície.

Predseda parlamentu Pavol Paška zo Smeru podľa hovorcu Pavla Chovanca ešte voľbu nevyhlásil. Plánovaná je na schôdzu, ktorá sa začína už 3. septembra.

Ľudová platforma v júni na šéfa NKÚ navrhla prokurátora a bývalého štátneho tajomníka ministerstva vnútra Maroša Žilinku a dala si podmienku, že pôjde iba do verejnej voľby. Keďže Smer chce voliť len tajne, návrh na Žilinku stiahli.

S podmienkou prišla SDKÚ

Čo úrad robí kontroluje hospodárenie s peniazmi štátnych a verejnoprávnych inštitúcií aj samospráv obcí a žúp,

má byť nezávislý od štátnej moci,

predsedu volí parlament, v úrade je sedem rokov.

Šéf klubu KDH Pavol Hrušovský hovorí, že podmienku navrhla SDKÚ a zvyšné strany sa k nej priklonili.

„Kandidát spĺňa všetky predpoklady, aby bol nielen kandidátom, ale aj predsedom NKÚ,“ povedal o Žilinkovi. Hoci nomináciu stiahli, podľa Hrušovského má stále podporu celej Ľudovej platformy.

Predseda klubu Mosta-Hídu László Solymos hovorí, že kandidáta postavili, preto iného navrhovať nebudú.

„Aj tak si zvolia svojho. Tak to bolo aj s generálnym prokurátorom,“ hovorí o Smere.

Podpredseda Novy Gábor Grendel povedal, že je nedôstojné pristúpiť na hru Smeru a ponúkať vždy ďalšieho kandidáta, pokiaľ ho Ficova strana odmietne.

Žilinka je už tretí, kto sa Smeru nepozdáva. Predtým odmietol kandidátov SaS Kamila Krnáča aj Vladimíra Klimeša.

SaS opakuje, že podľa dohody opozície z minulého roka patrí miesto šéfa NKÚ im.

Ľudová platforma po rozpade SaS už dohodu neuznáva, ale ak by ju začala plniť, navrhnú bývalého poslanca parlamentu Milana Laurenčíka, povedal predseda SaS Richard Sulík.

Pokiaľ nedostanú takýto prísľub od KDH, SDKÚ a Mosta­Hídu, nenavrhnú v septembri nikoho. Sulík nevedel povedať, či by hlasovali za Žilinku, ak by ho postavila do voľby Ľudová platforma.

Konkurz nemá podporu

OĽaNO zasa chce, aby sa na šéfa NKÚ urobilo verejné výberové konanie, ktoré by vybralo odborníka, nie politika.

„Pokúšame sa ostatné opozičné strany presvedčiť, aby netrucovali a post obsadili normálnym kandidátom. Je to jediný kontrolný post, ktorý ešte nemá Fico v rukách,“ povedal líder hnutia Igor Matovič.

Myslí si, že by opozícia mala ustúpiť od požiadavky na verejnú voľbu a zároveň Smer dotlačiť k záväzku, že podporí kandidáta, ktorý vzíde z konkurzu.

Ako by mal konkurz vyzerať, ešte Matovič nevie. Pripúšťa, že by nominanta mohla vybrať komisia zo zástupcov opozičných strán. „Všetko by to bolo o dohode v opozícii. Chýba však základná vôľa.“