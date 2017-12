Organizátor festivalu Yxo: Návštevníkov ochladzovali hasiči

O hudobnom festivale Žákovic open, ktorý bol cez víkend, hovorí jeho organizátor TOMÁŠ YXO DOHŇANSKÝ.

Ochladzovali ste v týchto horúčavách návštevníkov festivalu?

„Samozrejme. Mali sme tam dobrovoľný hasičský zbor, ktorý striekal vodičku na ľudí. Tí si to veľmi užívali. Vznikli z toho aj také fotky s dúhou. Pilo sa veľa vody a ľudí sme aj nabádali, aby boli k sebe zodpovední.“

Tento rok ste mali o niečo menšiu návštevnosť ako minulý. Neodlákalo ľudí práve extrémne počasie?

„Mohlo to byť viac faktorov. Teplo bolo naozaj pekelné a viacerí boli niekde pri vode. Večer však už bola návštevnosť konštantná. Cez deň to bolo prázdnejšie, čomu sa nečudujem, lebo byť v takom teple na otvorenom priestranstve bez vodnej nádrže je ťažké. Mohlo k tomu prispieť aj to, že festivalov už je veľa. My sme ale spokojní.“

Mali ste tam nejaké kolapsy?

„Nebolo hlásené nič. Len drobné veci – uštipnutia, porezané nohy a podobne. Kolaps z tepla tam, pokiaľ viem, nebol.“

Koľko ste mali návštevníkov a koľko zdravotníkov?

„Na festivale sme mali okolo dva a pol tisíca ľudí a keďže je blízko Nové Mesto nad Váhom, kde je nemocnica, mali sme tam jednu sanitku a troch zdravotníkov. Keby sa stalo niečo vážnejšie, ďalší záchranári by tam boli do pár minút.“

Neuvažovali ste o obmedzení predaja alkoholu aspoň cez obed?

„Na náš festival chodia, myslím, natoľko inteligentní ľudia, že vedia, ako sa k sebe správať. Bolo vidno, že cez deň mali častejšie v rukách vodu ako alkoholické nápoje. Väčšinou k nám nechodia tínedžeri, ale už zodpovednejší ľudia. Chvíľu sme o obmedzení uvažovali, stanové mestečko však bolo s voľným prístupom, takže pokiaľ by si alkohol chceli kúpiť, aj tak to urobia.“

Hráte v kapele Hex, ktorá na Žákovic open koncertovala. Je náročné hrať v takom teple?

„Nie je to úplne jednoduché. Na pódiu treba veľa piť. Teraz to bolo pomerne náročné, aj keď sme hrali o pol desiatej večer. Ale po tom, ako si človek hodinku zahrá a vyšantí sa, je zasa dobre.“

Hrali tam aj kapely cez obed. Mali vôbec divákov?

„Ľudia pribúdali, čím viac sa blížili večerné hodiny. Okolo druhej­-tretej to bolo slabšie. Ale chápem to.“

Keby ste si mohli vybrať, aké je ideálne počasie pre letný open air festival?

„Ideálne počasie je okolo 28 stupňov, mierne pod mrakom a bez silnejšieho vetra.“