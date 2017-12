Psychologička: V lete mám plno, mnohí podľahnú nedeľnej neuróze

Teplo môže meniť to, ako sa ľudia správajú. Problémy často riešia s horúcou hlavou.

29. júl 2013 o 19:32 Dušan Mikušovič

Vysoké teploty by sa mali po krátkom ochladení koncom týždňa vrátiť. Prinášajú viac práce psychológom, menej farárom.

BRATISLAVA. Psychologička Hana Ševčíková máva počas leta plno. Spolu s Vianocami je podľa nej toto obdobie najrizikovejšie.

V jej súkromnej praxi sa už niekoľko rokov venuje psychoterapii, navštevujú ju klienti s depresiami, úzkosťami či vzťahovými problémami.

„Posledné dva roky zaznamenávam v lete veľký nárast klientov. Na jednej strane to vyzerá, že v lete si ľudia viac užívajú. No vďaka tomu, že zároveň bývajú častejšie s rodinou a najbližšími, či už na dovolenke, alebo doma, dostávajú sa na povrch aj problémy a konflikty,“ vraví Ševčíková.

V teple ľudia psychickú záťaž znášajú horšie.

Bude to pokračovať

Extrémne horúčavy na Slovensku pokračovali aj v pondelok. Teploty na mnohých miestach prekročili 36 stupňov Celzia, úrady skracovali pracovný čas a na diaľniciach sa tvorili vypukliny.

V utorok sa ochladí, no podľa predpovedí meteorológov len nakrátko. Cez víkend by sa mali teploty opäť šplhať k 34 stupňom Celzia.

Psychologička pri téme leto hovorí aj o tzv. nedeľnej neuróze. Názov dostala podľa dňa, keď majú ľudia voľno a pokoj.

Viac času im však paradoxne prináša aj pocit prázdna a osamelosti. „Úzkosti a depresie doľahnú často vtedy, keď nemajú toľko práce či iných povinností,“ vysvetľuje Ševčíková.

Farár: Menej ľudí na omši

Iné správanie a zvyky si na svojich veriacich všimol farár Peter Čigáš z Fričoviec, ktorého denník SME v pondelok zastihol na kúpalisku.

Na nedeľnú omšu mu prišlo menej ľudí, mohlo za to asi aj počasie.

„Máme nový moderný kostol, v ktorom nie je taký chládok ako v starom kostole,“ vraví. Ľudia sú podľa neho na omši malátnejší, cítiť, že im je teplo. „Len staršie ženy sa potia úplne rovnako ako v januári.“

Vysokým teplotám museli prispôsobiť i nedávnu cestu na púť v Medžugorí. „Vyrazili sme už o štvrtej ráno,“ dodáva farár Peter Čigáš.

Na letisku býva pokoj

S problémami pri čakaní v rade sa stretávajú na bratislavskom letisku. Hovorca Karol Farkašovský si myslí, že nervozitu u cestujúcich vyvoláva najmä meškanie letov.

„Letisko je prostredie náročné na emócie. Ľudia sa lúčia, vítajú, tešia na dovolenky. No ak celý vybavovací proces beží hladko, problémy nevznikajú,“ tvrdí Farkašovský.

Viac konfliktov len pre horúčavy nezaznamenali, najmä preto, že všetky priestory bratislavského letiska sú klimatizované.

Lekárka: Zlostní sú stále

Konflikty v plných čakárňach denne riešia aj praktickí lekári. Ľudia sú nervózni, každý by sa najradšej dostal na rad ako prvý. Nie je to však ani tak horúčavami.

„Robím tu už tridsať rokov, ľudia sú zlostní stále,“ hovorí s úsmevom doktorka Darina Šušková zo Žiaru nad Hronom.

Súhlasí aj Dana Zacharová, ktorá pracuje ako všeobecná lekárka vo Zvolene. „Ľudia sú nervóznejší, no nedávala by som to do súvislosti s teplotami.“

Naozaj problémových pacientov často radšej vezmú prednostne. „Nepotrebujeme počúvať ich tortúry,“ priznáva Zacharová.

