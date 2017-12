Kampane ako škrtanie Fica alebo Shootyho karikatúry chcú zakázať

Minister vnútra hovorí, že cez kampane tretích osôb by strany obchádzali limity a férovú súťaž.

30. júl 2013 o 13:28 TASR, Michal Piško

BRATISLAVA. Urob Ficovi škrt cez rozpočet! S takýmto sloganom a prečiarknutou tvárou premiéra Roberta Fica vstúpil v roku 2010 do predvolebnej kampane časopis .týždeň.

„Mám dosť. A vy?“ pýtal sa zas brunátny Fico na bilbordoch karikaturistu SME Martina Šútovca.

Kampane ľudí zaujali, časopis podporili známe osobnosti, Shootymu na bilbordy prispeli tisíce bežných ľudí.

Dnes hrozí, že podobné iniciatívy sa už nezopakujú.

Minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru predstavil najnovšiu verziu svojho návrhu volebnej legislatívy, ktorá ich zakazuje. Akákoľvek volebná kampaň má byť po novom výsadou politických strán, koalícií a kandidátov.

Daň za čistotu?

Návrh pred všetkými voľbami bude 48-hodinové moratórium,

tri týždne pred voľbami sa nebudú môcť zverejňovať prieskumy verejnej mienky,

znovu sa zavádzajú finančné limity na kampaň, od troch miliónov eur na stranu po dvetisíc eur pre starostu obce do dvetisíc obyvateľov,

limity má strážiť ministerstvo financií a za prekročenie pokutovať až do stotisíc eur.

„Je to daň za transparentné účty, aby sa za kampaň neskryla ľubovoľná tretia osoba,“ tvrdí Kaliňák.

Transparentný účet chce ministerstvo zaviesť podľa vzoru niektorých európskych krajín pre väčšiu čistotu volieb.

Politici by museli výdavky na kampaň hradiť len z účtu, ktorý by si verejnosť mohla podrobne sledovať na internete. Jasný by bol aj pôvod peňazí.

Kaliňák sa obáva, že ak by kampaň ďalej robili aj ďalší ľudia či firmy, tak by strany a kandidáti cez nich nalievali do volieb čierne peniaze. „A nemôžeme napísať, že kampaň nemôže robiť žiadna tretia osoba s výnimkou .týždňa a Shootyho,“ tvrdí.

Kaliňákovu argumentáciu spochybňuje šéf Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Peter Goliáš, ktorý je jedným z iniciátorov výzvy na zmenu pravidiel financovania politických strán.

„Transparentný účet a kampaň tretích strán sa navzájom nevylučujú. Kľúčové je, aby verejnosť poznala, kto kampaň financuje,“ tvrdí.

Problémom by podľa neho bolo, keby politikovi robili kampaň „schránkové firmy, o ktorých nikto nič nevie“.

Ústavný právnik a prezidentský kandidát Radoslav Procházka upozorňuje na zjavný zásah do slobody prejavu, hoci sleduje legitímny cieľ, ktorým je prevencia pred obchádzaním zákona.

„Vychádza však z predpokladu, že voliči sú truľkovia, ktorí nevedia počítať do dvoch.“

„Budem zvedavý, ako niekto zakáže predvolebné vyjadrenia odborov, Matice slovenskej, časti hierarchie cirkvi a ďalších spolkov, ktoré pravidelne a otvorene podporujú Smer,“ reagoval šéfredaktor .týždňa Štefan Hríb.

Kaliňák zásah do slobody prejavu odmieta. „Komerčná bilbordová kampaň nie je o slobode prejavu, to sú volebné pravidlá,“ tvrdí. Médiá sa podľa neho aj naďalej budú môcť slobodne prejavovať.

Koniec antikampaní

Pripomína, že jeho návrh vracia aj moratórium pred voľbami a médiá by mali zvážiť načasovanie prípadného volebného odporúčania.

„Spolieham sa na vyspelosť médií, že to povedia 48 hodín pred voľbami,“ apeluje Kaliňák.

Ak prejde návrh, aby kampane mohli platiť len politici a všetky výdavky zverejňovali, bude to podľa Kaliňáka znamenať aj koniec anonymných antikampaní.

„Každý kandidát má právo povedať o tom druhom, že je zlý, ale myslím si, že je správne, aby sa pod takú informáciu podpísal a bolo to súčasťou jeho transparentného účtu,“ tvrdí.

„Ničoho sa nemusia báť. Žiadna antikampaň im ešte predsa neublížila,“ reagoval Shooty.