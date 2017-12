Komora advokátov: Shooty kreslí ako v totalite

Shooty zosmiešnil právnikov, advokátska komora protestuje. Minister spravodlivosti Tomáš Borec mlčí.

30. júl 2013 o 17:01 Mária Benedikovičová

BRATISLAVA. "Stali ste sa doktorom práv. Na drancovanie tejto krajiny niet lepšej kvalifikácie," vraví prasa v talári pri odovzdávaní diplomu mladíkovi, ktorý sa začína na prasa meniť.

Martin "Shooty" Šútovec karikatúrou, ktorú v júli nakreslil do SME, pobúril Slovenskú advokátsku komoru.

Od SME žiada ospravedlnenie za "netaktné zovšeobecňovanie". Karikaturista podľa komory hanobí skupinu ľudí len pre vzdelanie.

"Táto skupina je na báze kolektívnej viny nálepkovaná a znevažovaná a označená ako nepriateľ spoločnosti," píše v stanovisku komora, ktorá má vyše 9 300 členov.

Najväčšia stavovská organizácia na Slovensku hovorí, že je za slobodu prejavu, ale "rozhodne sa však stavia proti prejavom nápadne pripomínajúcim propagandu totalitných režimov a rozdúchavanie nenávisti spoločnosti voči určitej skupine ľudí, či už pre vzdelanie, národnostný pôvod alebo triednu príslušnosť".

"Myslím si, že túto krajinu už dlho riadia ľudia, čo majú pred menom JUDr. A to hovorí za všetko," reagoval na výhrady Shooty.

Šéfredaktor SME Matúš Kostolný nevidí dôvod na ospravedlnenie. „Karikatúra nemôže právnikov znevažovať, to robia oveľa intenzívnejšie sami. Bez toho, že by mnohí právnici v tejto krajine nerobili hanbu svojmu stavu, by nemohla byť táto karikatúra vtipná.“

Je to kontraproduktívne?

Minister spravodlivosti Tomáš Borec, ktorý pred vstupom do Ficovej vlády viedol advokátsku komoru, neprezradil, čo si o kritike Shootyho myslí.

"Nebude sa vyjadrovať," uviedla Borecova hovorkyňa Jana Zlatohlávková.

Advokátska komora v utorok nezverejnila, kto navrhol kritické stanovisko prijať a kto z vedenia zaň hlasoval. Jej hovorkyňa Nadežda Ondrišová odpovede prisľúbila na stredu, kedy sa z dovolenky vráti predseda komory Ľubomír Hrežďovič.

Advokát a nezávislý poslanec Radoslav Procházka pripomína, že karikatúra skresľuje realitu a vždy sa musí niekoho dotknúť, ak má byť funkčná.

"Poznám množstvo právnikov, ktorí svoje remeslo používajú na pomoc ľuďom, ale tento typ reakcie advokátskej komory považujem za kontraproduktívny."

Beňová by Shootymu vrazila

Shootyho kresba v apríli rozčúlila europoslankyňu Moniku Flašíkovú-Beňovú zo Smeru. Keď ohlásila kandidatúru na post bratislavskej županky, nakreslil ju po boku manžela Fedora Flašíka, ako sa jej pýta: "Čo ti ešte kúpim?"

Beňová vzápätí na Facebooku napísala, že je to najprimitívnejšie, čo od neho videla. "Akože mne FF všetko kupuje? Čo si to dovoľuje ten sprostý primitív. Takú by som mu vrazila, že by týždeň nechytil ceruzku, sedlakovi."

Šaty z karikatúry mala Beňová na odovzdávaní sošiek OTO, Novému času vtedy povedala, že jej ich kúpil manžel k sviatku sv. Valentína.

Beňová dnes hovorí, že sa jej dotkol ako ženy. "Keď najväčší hnev opadne, dá sa nad tým zasmiať. Politická karikatúra má svoje miesto, nijak by som ju neobmedzovala."

Shootyho v roku 2009 zažaloval premiér Robert Fico, keď ho nakreslil, ako sedí u lekára a ten drží v rukách röntgenovú snímku jeho chrbtice a oznamuje mu: "Nemýlil som sa, tá vaša bolesť krčnej chrbtice je čisto fantómová."

Fico v marci tohto roka zmenil názor, už nechcel ospravedlnenie a 33-tisíc eur, žalobu sa rozhodol stiahnuť.

Táto Shootyho kresba rozčúlila Moniku Flašíkovú-Beňovú.

Kresba, za ktorú Shootyho žaloval Robert Fico.