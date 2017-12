Richter predbehol pri liečení dôchodcu s vážnejším zranením

Dôchodca utrpel vážnejšie zranenie chrbtice ako minister Richter, čakať musel dlhšie.

30. júl 2013 o 21:45 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Utrpel ťažšie zranenie chrbtice ako minister práce Ján Richter (Smer), do Národného rehabilitačného centra (NRC) v Kováčovej sa však dostal oveľa neskôr.

Kým ministra previezli do centra hneď z nemocnice, on musel čakať niekoľko týždňov.

To je príbeh dôchodcu Petra z Bratislavy. Jeho celé pravé meno má redakcia k dispozícii, pacient však nesúhlasí s jeho zverejnením, obáva sa zhoršenia kvality zdravotnej starostlivosti.

video //www.sme.sk/vp/27298/

Až po siedmich týždňoch

„Ide o úraz krčnej chrbtice,“ približuje otcove zranenie jeho dcéra. Utrpel ho v druhej polovici mája na dovolenke v susednom štáte.

Po úraze ho hneď previezli do tamojšej nemocnice, kde ho operovali. Diagnostikovali mu Herniu C4 s kontúziou, pomliaždením krčnej miechy.

Po prevoze na Slovensko na konci mája hospitalizovali Petra na traumatológii v jednej z bratislavských nemocníc. Po týždni ho preložili na rehabilitačné oddelenie, odkiaľ ho po ďalšom týždni prepustili, lebo zdravotná poisťovňa im vraj prepláca iba 14–dňovú hospitalizáciu.

V nemocnici však nakoniec zostal, keďže bola jeho rodina ochotná za pobyt platiť. Ako samoplatca čakal v nemocnici až do 10. júla, keď ho prijali do Kováčovej. Do NRC sa tak dostal po siedmich týždňoch, skôr vraj nebolo voľné miesto.

Ministra Richtera, ktorý si pri havárii 11. júna na rýchlostnej ceste R1 pri obci Pata zranil driekovú chrbticu, previezli do Kováčovej hneď z bratislavskej ružinovskej nemocnice, kde ho operovali. Stalo sa tak 26. júna. Iba dva týždne po nehode.

„Zlomenina krčnej chrbtice je podstatne závažnejšia ako zlomenina driekovej chrbtice,“ porovnáva zranenia neurochirurg Milan Mrázik zo Žiliny.

„V krčnej oblasti chrbtice je uložená miecha, kým v oblasti driekovej sa nachádzajú len miešne nervové korene smerujúce do dolných končatín, tvoriace takzvaný konský chvost.“

Nemal vraj protekciu

„Pán minister si liečenie nevybavoval, zodpovedne sa riadil pokynmi ošetrujúceho lekára,“ odmieta Barbora Petrová z tlačového oddelenia ministerstva, žeby mal Richter pri prijímaní do centra v Kováčovej protekciu.

Uprednostnenie ministra pred ostatnými pacientmi odmieta aj šéfka NRC Oľga Zábojníková.

Centrum podľa poisťovní prijíma pacientov na základe odporučenia ošetrujúceho lekára, závažnosti zdravotného stavu a voľných kapacít.

„Keďže ide o špecializované zariadenie, pacient sem môže byť preložený aj priamo z nemocnice,“ vysvetľuje Petra Balážová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V nej je poistený aj Peter.

Kde je poistený Richter, jeho hovorca Michal Stuška nepovedal.

Dôvera podľa hovorkyne Moniky Šimunovej liečbu v Kováčovej schvaľuje prednostne a Union podľa Veroniky Hauswaldovej v priebehu niekoľkých dní.

Najlepší žart by bol, keby Richtera prijali obratom preto, lebo je poistený v Dôvere, píše Peter Schutz

Riaditeľka: Richter nemal výnimku O prijímaní pacientov do Národného rehabilitačného centra v Kováčovej hovorí jeho šéfka OĽGA ZÁBOJNÍKOVÁ.

Aké podmienky musí splniť pacient, aby ste ho prijali? „Na hospitalizáciu prijímame pacientov po úrazoch a operáciách chrbtice, po poraneniach miechy, miechových obalov, diskov, po amputáciách končatín, poraneniach centrálneho nervového systému.“ Od čoho závisí, ako rýchlo sa po hospitalizácii v nemocnici dostane k vám? „Prevoz pacientov z nemocnice do NRC sa robí v akútnych prípadoch, prevažne spinálnych pacientov, čiže pri operáciách chrbtice, poraneniach miechy a miechových obalov na odporúčanie lekára, ktorý pacienta operoval.“ Aká je priemerná lehota čakania na preloženie k vám? „Priemernú čakaciu lehotu nie je možné povedať z dôvodu širokého diagnostického spektra s rôznou dĺžkou hospitalizácie jednotlivých diagnóz.“ Poistenci z ktorej poisťovne sa k vám dostanú najrýchlejšie? „Nerobíme rozdiely medzi poistencami jednotlivých poisťovní, aj keď úhrada za ich liečbu je rôznorodá.“ Bol k vám minister Ján Richter prijatý prednostne? „Minister Richter bol prijatý štandardným postupom u spinálnych pacientov, nebola uplatnená žiadna výnimka.“