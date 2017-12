Anketa: Smú sa politici pri liečení predbiehať?

Ministerka zdravotníctva hovorí, že sa s prednosťou pre štátnych predstaviteľov nestretla.

1. Mali by mať vysokí štátni predstavitelia prednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

2. Stretli ste sa s tým?



Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva (Smer)

1. Bez ohľadu na funkciu pacienti by mali byť rozdelení podľa odporúčaní lekára, buď ako neodkladný prípad, alebo odkladný.

2. Nie, nestretla.

Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva (ANO)

1. Mali, pokiaľ tu chceme mať zas niečo podobné, ako bolo Štátne sanatórium a ľudí rôznych kategórií.

2. Áno, za socializmu bolo Štátne sanatórium a tam boli nadľudia. A potom boli ostatní, a tých bolo 99 %.

Ivan Uhliarik, bývalý minister zdravotníctva (KDH)

1. Vysokí štátni predstavitelia majú skreslený pohľad na zdravotníctvo aj preto, lebo nikdy nečakajú, všetci ich obskakujú. Som za to, aby si za prednosť mohli zaplatiť ako ktokoľvek iný.

2. Mnohí politici sa poznajú s riaditeľmi nemocníc, primármi, prednostami kliník a ak potrebujú starostlivosť, obrátia sa priamo na nich. Problém je, že nie sú stanovené jasné pravidlá na čakacie lehoty, zrozumiteľné aj pre laikov.

Dušan Zachar, analytik Ineko

1. Štát by mal definovať nadštandard, vrátane možností uprednostnenia pri poskytovaní plánovanej starostlivosti. Každý by si potom mohol priplatiť. Pri akútnej starostlivosti by lekári na základe vážnosti stavu a ďalších pravidiel mali rozhodnúť, kto bude uprednostnený.

2. Systémovo boli, resp. sú politické špičky štátu zvýhodňované v nemocniciach silových rezortov.