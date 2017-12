Čižnár a Kaliňák chcú proti daňovým únikom nasadiť superkomando

Tím prokurátorov a policajtov má preveriť aj staré podvody. Štát sa chce rýchlejšie dostať k peniazom, o ktoré ho obrali.

31. júl 2013 o 8:25 SITA

BRATISLAVA. Do boja proti obrovským daňovým únikom chce štát podľa informácií denníka Pravda nasadiť osobitný tím prokurátorov, tvz. superkomando.

Pôjde o osem špecialistov z odboru osobitného určenia na Generálnej prokuratúre, ktorí otvoria prípady daňových podvodov aj z minulosti.

S vyšetrovateľmi daňovej kobry a pracovníkmi Finančnej správy budú prokurátori spolupracovať najmä pri odhaľovaní daňovej kriminality.

To by malo viesť k tomu, že konanie s daňovými podvodníkmi, ktorí krajinu ročne pripravia o viac ako miliardu eur, by sa malo zrýchliť.

Štát by rýchlejším trestaním páchateľov mohol prísť skôr k peniazom, o ktoré obrali štátnu kasu. Ich majetok by tak po ich odsúdení pripadol štátu.

Podľa Pravdy sa na tom dohodli nový šéf Generálnej prokuratúry Jaromír Čižnár s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a policajným prezidentom Tiborom Gašparom.

Posilnia spoluprácu v krajoch

Generálna prokuratúra sa k zloženiu tímu a jeho náplni práce nevyjadrila.

Generálny prokurátor aj poverený námestník pre trestný úsek Peter Šufliarsky boli na pracovných rokovaniach mimo Bratislavy.

Boj proti daňovej kriminalite označil Čižnár za jednu zo svojich priorít pri svojom vymenovaní do funkcie.

Spolupráca prokurátorov a daňovej kobry sa má posilniť aj na úrovni krajov. Policajný prezident Tibor Gašpar povedal, že nerokovali len o tejto spolupráci.

Od jesene sa posilní na krajských policajných riaditeľstvách vyšetrovanie ekonomickej trestnej činnosti, vzniknú tam útvary odborov kriminálnej polície. V súčasnosti fungujú len v Bratislave a Košiciach.

„Posilní sa spolupráca najmä na úrovni krajov. To bude druhý stupeň proti daňovým podvodom,“ povedal pre Pravdu policajný prezident Tibor Gašpar.

Štát prichádza o stovky miliónov

Počet trestných činov, ktoré súvisia s podvodmi na daniach, stúpa.

Kým roku 2010 polícia zaznamenala 2 702 trestných činov kvalifikovaných ako krátenie daní a štát prišiel touto trestnou činnosťou o 148 miliónov eur, vlani tento daňový trestný čin vyšetrovala polícia v 3 679 prípadoch a škody vyčíslila na 161 miliónov eur.

Ekonómovia už v minulosti odhadli, že na DPH nám ročne uniká asi 1,2 miliardy eur.

Za posledných päť mesiacov tohto roku polícia odhalila 1 881 prípadov daňovej kriminality. Škodu, ktorá týmito zločinmi vznikla štátu, policajti vyčíslili na 63 miliónov eur.

Podľa policajnej štatistiky počet prípadov daňovej kriminality tvorí z celkovej kriminality takmer jednu pätinu trestných činov.

Polícia za prvý polrok tohto roka obvinila z daňových podvodov už 89 osôb.

Vzniknúť majú aj špeciálne súdy

K rýchlejšiemu potrestaniu páchateľov daňových trestných činov má viesť aj iniciatíva rezortu spravodlivosti.

Ministerstvo už hľadá spôsob, akým sa bude dať preveriť majetok podvodníkov, dokázať jeho pôvod a z právnej stránky dosiahnuť jeho prepadnutie v prospech štátu.

Nanovo by mal byť tiež zavedený inštitút finančného vyšetrovania, kde by sa v Trestnom poriadku presne stanovilo, za akých podmienok môže polícia alebo prokuratúra takéto vyšetrovanie začať.

Rezort spravodlivosti pripravuje vznik špeciálnych súdov, ktoré sa zamerajú len na túto trestnú činnosť.

Pre boj s daňovými únikmi ministerstvo spravodlivosti otvorí aj otázku trestnoprávnej zodpovednosti firiem.