Pacient: Lekár mi ublížil, žiadam trest

Tridsaťtriročný Ján Dudáš chce hnať urológa z košickej pohotovosti pred súd.

31. júl 2013 o 18:17 Karol Sudor

Tridsaťtriročný Ján Dudáš z Košíc chce hnať urológa z košickej pohotovosti pred súd. Podnet dal aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Začiatkom júla sa u Dudáša objavili prvé náznaky toho, že jeho zdravie nie je v poriadku. „Myslel som si, že je to chrípka, úpal či nejaká viróza. Ostal som teda doma, šetril sa a proti bolesti skúšal brať ibalgin.“ Nepomohlo.

Po čase sa jeho stav prudko zhoršil. „Nastúpili prudké bolesti hlavy, zdurili sa mi uzliny, mal som horúčku, silné bolesti v krku, chrbte, kolenách, v kĺboch aj svaloch, nemohol som spať.“ V noci to nevydržal a šiel na pohotovosť. „Pichli mi niečo proti bolesti a odporučili, aby som sa šetril.“

Na druhý deň sa vybral k svojmu obvodnému lekárovi, ten však neordinoval. O druhej v noci ho preto zdravotný stav opäť vyhnal na pohotovosť. „Našťastie tam bol rozhľadený a empatický doktor, ktorý mi pozrel uzliny, zmeral teplotu a odporučil ma k obvodnému lekárovi, keďže v tele identifikoval zápal,“ vysvetľuje Dudáš.

Ráno za „obvoďákom“ ihneď zašiel, ten potvrdil zápal a predpísal antibiotiká so slovami, že do niekoľkých dní by sa to malo zlepšiť. Miesto toho sa mu však cez víkend zväčšili semenníky, navyše začali bolieť. „Bolelo ma už celé telo, striedali sa návaly tepla so zimnicou, kašľal som, až som začal mať pocit, že kolabujem.“

Štrnásteho júla teda opäť utekal na pohotovosť, tentoraz na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny v rámci Ústavnej pohotovostnej služby v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. „Konečne mi niekto odobral krv a vypísal papier na urológiu a pľúcne vyšetrenie,“ tvrdí Dudáš s tým, že prvá lekárka, s ktorou prišiel do kontaktu, bola príjemná a chcela pomôcť.

Nesprávna diagnóza a záchvat po vyšetrení

Zarazený ostal až o chvíľu u urológa. V náleze od lekárky totiž bolo pravdivo uvedené okrem iného aj to, že ho poštípal ovad.

„Doktor ma privítal arogantne a so slovami, že čo je to za sprostosť, aby ma poštípal ovad a teraz som mal z toho spuchnuté vajcia,“ hnevá sa pacient na neempatického lekára. Neskôr mu podľa jeho slov viacerí potvrdili, že spomínaný lekár je svojou aroganciou v areáli nemocnice známy.

Lekár potom ručne vyšetril semenníky. „Stláčal mi ich a prehmatával, čo neuveriteľne bolelo. A hoci urobil sonografické vyšetrenie močového mechúra aj prostaty, semenníky vynechal. Jednoducho sa v istej chvíli rozhodol, že semenníky mám zdravé a určil diagnózu prostatitis. Jasne povedal, že sú v poriadku a bolia ma zo zapálenej prostaty.“

Keď pacient vyšiel z ambulancie, v priebehu niekoľkých minút utrpel záchvat a šok.

„Tvrdím, že to spôsobil doktor necitlivým prehmatávaním a manipuláciou. Keď som to opisoval svojmu lekárovi, ten len kýval hlavou a nechcel veriť. Takých semenníkov sa vraj neslobodno dotýkať,“ tvrdí Dudáš.

Že bola stanovená nesprávna diagnóza, podľa Dudáša potvrdil už na druhý deň jeho obvodný urológ.

„Povedal, že zo zapálenej prostaty semenníky nemôžu bolieť.“ Tento lekár ich už vyšetril sonograficky a zistil, že ide o zápal nadsemenníka s cystou vo veľkosti 8 milimetrov.

Dudáš: Je arogantný a ešte aj neschopný

Ešte týždeň po vyšetrení na pohotovosti nebol pacient schopný fungovať sám a musel mu pomáhať brat.

„Pýtam sa, ako je možné, že mi doktor nevyšetril semenníky sonograficky, kde by hneď videl, v čom je problém? Sme viacerí, čo sa to pýtame, vrátane rodiny aj lekárov, s ktorými som o tom hovoril.

Dudáš dnes hovorí, že keby bol spomínaný lekár arogantný, ale zároveň excelentný odborník, nejako by jeho správanie prežil. „Ale že je arogantný a vyšetrí ma nevhodne, bolestivo, a ešte aj stanoví zlú diagnózu, ktorá mi spôsobí obrovské bolesti a šok, to mu neodpustím.“

Pred súd ho chce hnať, lebo „ten človek musí byť potrestaný. Netrúfam si povedať, ako, ale hrubo pochybil, a tak žiadam vyvodenie dôsledkov. Aj iný urológ totiž potvrdil, že zlyhal.“

Pacienta hnevá aj to, že kým počas pracovného týždňa má pacient aspoň nejakú možnosť ísť k inému lekárovi v prípade, že ten aktuálny je drzý alebo neschopný, „na pohotovosti nemáte inú šancu, než to pretrpieť.“ Celú svoju skúsenosť Dudáš zverejnil na svojom blogu.

Skúšali sme kontaktovať aj dotyčného lekára. Keď sa to nepodarilo, oslovili sme priamo nemocnicu.

„Vzhľadom k tomu, že sa pán Dudáš obrátil s podnetom na ÚDZS, nebudeme sa k predmetnej záležitosti v čase jej preverovania vyjadrovať,“ odpísal námestník riaditeľa Ľuboslav Beňa. Prísľúbil, že „počas objasňovania prípadu budú naše kontrolné zložky maximálne súčinné s pracovníkmi úradu.“

Urológ: Z tej bolesti sa dá aj odpadnúť

Pre posúdenie správnosti postupu doktora sme oslovili viacerých urológov. Ani jeden z nich sa nechcel verejne vyjadrovať k práci svojho kolegu. Niektorí to zdôvodnili tým, že nemajú k dispozícii kompletnú dokumentáciu.

Jeden z bratislavských urológov pod podmienkou zachovania anonymity vysvetlil, že zápal nadsemenníka je mimoriadne bolestivý a prirovnal ho k silnej bolesti zubov. „Niekto z tej bolesti môže naozaj odpadávať.“

On sám by postupoval nasledovne – vyšetril by pacientov moč, následne rukami prehmatal brucho, genitálie, semenníky a prostatu, to isté by potom zopakoval aj sonograficky. Podľa urológa sa teda Dudáš mýli, ak spochybňuje samotné ručné vyšetrenie semenníkov.

„Samozrejme, lekár musí postupovať čo najjemnejšie, každý má inú hranicu bolesti. Zapálený alebo inak postihnutý semenník je neuveriteľne citlivý na dotyk, ale prehmatať ho treba aj ručne. Vždy však primerane k okolnostiam.“

Nerozumie, prečo lekár sonograficky vyšetril močový mechúr a prostatu, pričom semenníky vynechal. „Nebol som tam však, takže to nemôžem posúdiť.“

Pacienti na úrade pre dohľad často neuspejú

Hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Soňa Valášiková vysvetlila, že zákon im nestanovuje žiadnu lehotu na ukončenie dohľadu. „Každý prípad je osobitý a náročný na posúdenie, preto aj trvanie dohľadov je rôzne.“ Ak pacient dá podnet, musia sa ním zaoberať.

Zo štatistiky úradu za roky 2008 až 2012 vyplýva, že s podnetmi v súvislosti so správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti neuspeje až takmer 80 percent sťažovateľov.

Najviac ich malo smolu v roku 2009 (80,4 percenta), najmenej v roku 2011 (70,7 percenta). Ľudia v priemere zasielajú približne 1000 podnetov ročne.