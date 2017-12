Matica sa háda. Tkáča chcú odstaviť ako eštebáka, ten vidí darebákov

V októbri čaká matičiarov voľba nového predsedu, na Mariána Tkáča vytiahli eštebácku minulosť.

31. júl 2013

Časť členov sa snaží predsedu Mariána Tkáča úplne odstaviť z novej voľby, aj pre jeho spoluprácu s ŠtB.

BRATISLAVA. V Martine vo štvrtok Matica slovenská začína oslavovať 150. výročie svojho založenia. Medzi matičiarmi sú však nezhody.

Pred valným zhromaždením, ktoré bude 18. a 19. októbra, stoja proti sebe súčasný predseda Marián Tkáč a väčšina výboru Matice. Výbor je najvyšším výkonným orgánom inštitúcie a má 38 členov. Asi 22 z nich je v opozícii proti Tkáčovi.

Obe strany si vzájomne vyčítajú súčasné aj minulé ekonomické kauzy, obviňujú sa z diktátorstva či darebáctva.

Najväčším problémom je podľa členov výboru to, že sa Tkáč v Matici správa ako absolutistický monarcha a svoje rozhodnutia s nimi nijako nekonzultuje.

„Neprerokováva s nami žiadne záležitosti. Keď aj na výbor príde a my chceme niečo prerokovať, vstane, zaspieva hymnu a odíde,“ vraví členka výboru Božena Dorčáková.

Eštebáka už nechcú

Tkáčovým oponentom z výboru sa pred niekoľkými mesiacmi podarilo presadiť článok volebného poriadku, podľa ktorého za šéfa Matice nemôže kandidovať bývalý spolupracovník ŠtB.

Podmienka je namierená práve proti Tkáčovi, ktorý je v zväzkoch ŠtB evidovaný ako agent Riman či Krajan.

Predseda sa bránil lustračným osvedčením z roku 1992, no Ústav pamäti národa pred niekoľkými rokmi povedal, že tí, ktorí vtedy Tkáča lustrovali, nemuseli mať k dispozícii všetky dokumenty.

Ak by Tkáč chcel kandidovať, musel by očistiť svoje meno pred súdom.

Tkáčov kritik a člen výboru Matice Roman Michelko hovorí, že existuje množstvo rozsudkov, keď súd uznal, že človek s ŠtB spolupracovať prestal.

„Čo, samozrejme, nie je Tkáčov prípad. Mal dosť možností očistiť sa, neurobil to, vediac prečo,“ tvrdí Michelko.

Tkáčovi kritici sa zjednotili v Iniciatíve za záchranu a obrodu Matice. Medzi ich najvýraznejšie osobnosti patrí Stanislav Bajaník, bývalý hovorca Matice a symbol jej predchádzajúceho vedenia za predsedu Jozefa Markuša, a pravdepodobní kandidáti na nového predsedu ­- Ivan Kovačovič a Roman Michelko.

Tkáč: Sú to darebáci

Marián Tkáč si myslí, že kritika členov výboru jednoznačne súvisí s ambíciami jedného z nich stať sa predsedom. U oponentov vidí spojenie s minulými škandálmi Matice.

„Sú medzi nimi aj takí, ktorí mali a majú do činenia so spreneverou národného pokladu a so skrachovaným Podielovým družstvom Slovenské investície,“ hovorí.

„S nevôľou prijali moje úsilie riešiť túto vec. Ja robím všetko preto, aby som z mena Matice zotrel hanbu, ktorú jej spôsobilo bývalé vedenie prehajdákaním národného pokladu, čo je hlavný dôvod, prečo ma chcú odstaviť.“

Napriek uzneseniu výboru o vylúčení spolupracovníkov ŠtB z voľby chce Tkáč na čele Matice pokračovať.

„Je to len ďalší prejav darebáctva ­ ak chýbajú vecné argumenty, darebáci zaútočia na osoby. Samozrejme, že budem kandidovať,“ vyhlásil.

Chystá sa prevrat?

Aj Michelko si myslí, že Tkáč bude chcieť volebný poriadok obísť. „Otázne je len, či pôjde až na valné zhromaždenie a tam sa pokúsi o prevrat, alebo mu kandidatúru umožní Dozorný výbor.“

Tkáč sa na kontrolný orgán Matice môže obrátiť s návrhom, aby vylúčenie spolupracovníkov ŠtB z voľby zrušil. Dozorný výbor to urobí, ak rozhodne, že článok je v rozpore so stanovami.

Konečný zoznam kandidátov na predsedu Matice slovenskej bude známy začiatkom septembra.

Z dvoch opozičných kandidátov má zatiaľ prevahu skôr Michelko. Získal podporu vedeckých odborov Matice, väčšie šance mu dáva aj Dorčáková. „Mala by nastúpiť mládež.“

Podporu medzi matičiarmi vraj cíti aj Tkáč. „Jednoznačne. Slováci sú pracovitý a hrdý národ, darebáctvo nemajú radi,“ hovorí.

Sporia sa aj pre Klausa

Najnovšie ľudia z výboru Tkáča kritizovali aj za jeho rozhodnutie oceniť bývalého českého prezidenta Václava Klausa za zásluhy pri rozdelení Československa. Prekáža im, že s nimi Tkáč cenu nekonzultoval.

Michelko považuje Klausa za príliš kontroverzného.

„Ani jeho zásluhy na rozdelení Československa neboli až také zásadné, aby sa prekryli aj iné negatívne veci. Ako napríklad jeho rola pri delení majetku či výroky o tom, že špinavé peniaze neexistujú.“

Tkáč v sobotu v rádiu Lumen povedal, že vo výbore Matice takéto veci ani nemôžu odznieť.

„Výbor je také nepružné teleso, že keby sme mu teraz dali za úlohu, aby rozhodol, komu dať ocenenia, tak by to trvalo do Vianoc,“ hovoril.