Františka Salingera už neobviňujú z vrážd

Policajt František Posluch, ktorý si na kauze postavil kariéru, dostal funkciu v Moskve.

31. júl 2013 o 19:25 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Po šiestich rokoch vyšetrovania prokuratúra zbavila údajného bossa žilinského podsvetia Františka Salingera obvinenia z vraždy bývalého policajta Milana Daníška.

Polícia Salingera pred časom postupne obviňovala až zo šiestich mafiánskych vrážd, doteraz mu nedokázali ani jednu.

Z likvidácie Daníška obvinili Salingera v júli 2007. Špeciálny prokurátor trestné stíhanie v júni tohto roka zastavil, lebo „je nepochybné, že skutok nespáchal obvinený“.

Celý prípad stál na výpovedi jediného svedka. „Vyšetrovaním nebolo zistené, že by obvinený spáchal vraždu tak, ako to uvádzal svedok,“ potvrdila hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.

Salinger podľa obvinenia spolu s ďalším komplicom zabil Daníška na jar 1998 na požičanej chate a telo potom zakopali na stavenisku Vodného diela Žilina.

Motívom popravy malo byť odstránenie nepohodlného človeka, s ktorým bol údajne Salinger zapletený do krádeží kamiónov.

Komu patrili kosti

Salinger Sedí za podvod v novembri 2010 ho odsúdili na sedem rokov za podvod,

v apríli 2012 mu za machinácie s daňami a sexuálne zneužitie zvýšili trest na desať rokov,

vo februári 2013 v kauze podali dovolanie, Najvyšší súd zatiaľ nerozhodol.

Z výpovedí blízkych obete však vyplynulo, že Daníšek zmizol až okolo mája 1999, teda v celkom inom čase, ako hovoril korunný svedok. Telo nikdy nenašli.

Na miestach, ktoré svedok označil, kopali v roku 2007 dva razy. Výsledkom však bol iba nález niekoľkých menších kostí, ktoré podľa expertízy ani nemuseli byť ľudské. Dve boli zo psa.

Z posudku Kriminalisticko-expertízneho ústavu navyše vyplynulo, že skúmal celkom iný materiál.

„Javí sa, že buď vyšetrovateľ nepredložil ústavu kosti, ktoré boli nájdené, alebo v ústave došlo k ich zámene,“ píše v uznesení Úrad špeciálnej prokuratúry.

Nepomohli ani testy DNA. Priestor vodného diela merali georadarom, ale žiadny hrob nenašli.

Muž, ktorý Salingera usvedčoval, neprešiel skúškou na detektore lži.

Motív sa nepotvrdil

Daníšek pracoval v kriminálnej polícii. Po odchode zo zboru si založil súkromnú bezpečnostnú službu.

Obžalobe z vykrádania kamiónov čelil spolu so Salingerom na súde v Banskej Bystrici. Vyšetrovanie napokon nepotvrdilo ani to, že by Daníšek vypovedal proti Salingerovi, čím sa preňho stal nepohodlným.

So záverom, že skutok nespáchal obvinený, v Salingerovom prípade ukončili aj vyšetrovanie vraždy Júliusa Vargu.

V prípade smrti Františka Brisudu zastavili trestné stíhanie, lebo nezistili páchateľa. Spod obžaloby z vraždy Štefana Gažúra súd Salingera oslobodil v roku 2011. Prokuratúra ešte rieši prípady Miroslava Hlinicu a Borisa Ondáka.

Splnil všetky podmienky

Salinger si v súčasnosti vo väzení odpykáva desaťročný trest za ekonomickú trestnú činnosť.

Bývalý šéf žilinskej polície František Posluch, za ktorého éry Salingera z vrážd obviňovali, sa podľa denníka Nový Čas od tohto mesiaca stal policajným pridelencom v Moskve.

„Bol vyslaný po splnení všetkých podmienok v súlade s internými predpismi,“ povedal hovorca ministerstva Ivan Netík.

Výsledky vyšetrovania Salingerových údajných vrážd ministerstvo nekomentovalo.